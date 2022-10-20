«Никто не верит, что такие люди встречаются!»: беженцам из Горловки хозяева без вопросов дали ключи от квартиры, а теперь они хотят взять приемного ребенка

Семьи разделяли почти 4 тысячи километров по трассе и объединила человеческая доброта и доверие. Фото: Личный архив героя публикации

- Историй про беженцев много. И про нас - тех, кто оставил свой дом восемь лет назад, когда на Донбассе все только началось, и про тех, кто уехал сейчас. Я же хочу рассказать о паре из Новосибирска, которая вселила в нас веру в людей, - рассказала «КП — Ростов-на-Дону» Татьяна Подколзина, которая вместе с супругом Николаем переехала на Дон три года назад. - Когда говорю о них друзьям, никто не верит, что может такое быть и такие люди встречаются.

Люди, которые не побоялись чужих людей, не пожалели денег, хотя сами жили небогато. Расскажу, чтобы в трудную минуту такие же беженцы, как и мы, в свое время знали, что мир не без добрых людей.

Николай и Татьяна в Горловке за год до начала обстрелов. Фото: Личный архив героя публикации

«МОЖЕТ, ПРИЕДЕТЕ К НАМ В СИБИРЬ?»

- Еще до Майдана и всей этой беды в «Одноклассниках» в комментариях к видео с поющим малышом познакомились и подружились с Олегом по фамилии Балабуха из Новосибирска, - рассказывает Татьяна. - Когда все началось, он серьезно беспокоился, спрашивал, как у нас с мужем дела, как обстановка вокруг, присылал новости и статьи.

А когда стало реально страшно, написал нам: «Может приедете к нам с женой, Наташей Машковой?» Мы сначала даже не думали об этом, рассуждали так: «Сибирь - далеко, так страшно ехать».

Мы вдвоем с мужем Колей - из Горловки. Уезжать не собирались: ждали до последнего, верили и надеялись, что все изменится. Но, когда наш город начали бомбить так, что нам разбили балкон, а окна повылетали, света и воды не было, мы в тот же день собрались и уехали куда глаза глядят. По ходу вспомнили, что нас звала в Белгород к волонтер, с которой списались в Интернете.

Олег и Наталья позвали семью из Горловки в Новосибирск просто после переписки в "Одноклассниках" и нескольких звонков. Фото: Личный архив героя публикации

На границе с Ростовской областью опоздали на автобус, который забирает беженцев и распределяет по лагерям. Но добрые люди взяли в машину, довезли до Ростова. Помню, как сутки сидели там на вокзале в слезах и ожидании автобуса.

В Белгородской области нас поселили в пункте временного размещения в Чернянке, но к осени намекнули: скоро приедут студенты — их надо где-то размещать. А какая работа в деревне на три улицы? Мужики грузчиками на рынке трудились, работа была редко.

Такой домик давал председатель беженцам в Курской области: "Я тогда рада была и ему. Главное - крыша над головой", - говорит Татьяна. Фото: Личный архив героя публикации

«ВЫ ЕДЕТЕ ДОМОЙ — К РОДНЫМ ЛЮДЯМ!»

- Тогда поехали в Курскую область: там в совхозе брат мужа устроился трактористом. И нам председатель очень помог: планировал хатку выделить, на работу определил — муж с первого дня трудился на току. В какой-то момент пришлось снова ехать в Белгородскую область. За неделю в Курской области с мужем рассчитались — заплатили семь тысяч, для нас это было даже много, - вспоминает женщина.

В это время на счет телефона мне прилетело 300 рублей — для нас бешеные деньги на связь. А это Олег прислал, чтобы мы могли с ним разговаривать, - снова позвал, уже настойчивее. Мы сказали, что пока денег — только на один билет. Может, как заработаем... И тут бах — и безо всяких предупреждений он нам переводит на второй билет и даже больше. А мы им — чужие люди, друг друга не видели даже по «Скайпу». А он присылает деньги: «Мы с Наташей уже все вопросы за вас решили — приезжайте!»

Татьяна и Николай называют Олега самым добрым человеком на свете. Фото: Личный архив героя публикации

Мы, конечно же, были в шоке, в слезах. Но решили ехать, потому что домой возвращаться - вообще не вариант. Ехать на поезде — четверо суток. И все это время они нам звонили и спрашивали: «А что вы любите поесть? Что вам приготовить?» - даже спустя столько лет женщина не сдерживает слез. - И постоянно говорили: «Ребята, вообще не переживайте! Вы едете домой, к родным людям! Все у вас будет хорошо и все получится».

«НАКРЫЛИ СВАДЕБНЫЙ СТОЛ»

- И когда приехали в Новосибирск, Олег приехал на своей старенькой иномарке нас встречать. Увиделись впервые, обнялись и заплакали, - и сейчас в голосе нашей героини слышны слезы. - А как приехали к нему домой, нас ждал самый настоящий свадебный стол! Наташа на костылях, потому что повредила связки, это все наготовила, читала нам стихи наизусть.

Это в хорошем смысле слова сумасшедшие люди! Они нас встретили как самых родных и близких. Они жили в двушке, за которую платили ипотеку, сами переехали в проходную комнату, а нам освободили спальню.

В первый день Олег устроил гостям экскурсию по Новосибирску. Фото: Личный архив героя публикации

Мой Коля — шахтер, а в Новосибирске это оказалась невостребованная профессия. Олег устроил его на стройку, я стала работать у Наташи в фирме — подъезды мыть. Помню, Наташа мне дает в конце месяца зарплату — 21 тысячу. «Ты с ума сошла! - возмутилась я тогда. - Мы у вас жили, вы нас кормили», - смеется женщина.

Николай в Новосибирске освоил профессию наладчика и трудился на патронном заводе. Вместе с женой, контролером ОТК, они вышли на работу в один день. Фото: Личный архив героя публикации

СОБРАЛИ «ПРИДАННОЕ»

- Но вечно жить с гостеприимными хозяевами мы не могли. Коля получил профессию наладчика, которая до сих пор нас кормит. Я устроилась контролером ОТК и решила исполнить свою мечту. Вспомнила про свое высшее образование, окончила курсы и пошла работать кадровиком. Отдел кадров — это для меня была мечта! - признается собеседница.

Все праздники семьи отмечали вместе. Фото: Личный архив героя публикации

Сначала мы сняли свою комнатку недалеко от квартиры Олега и Наташи. И, если на вокзале в Новосибирске мы вышли из поезда с тремя сумками, то в первое наше жилье друзья перевозили нас на машине уже несколькими рейсами. Наташа нас всем обеспечила: одеяла, подушки, посуда, наша первая мультиварка — новая из магазина! И сколько раз заезжали в гости: то мешок картошки привезут, то закрутки.

К Олегу и Наталье жители Горловки приехали с тремя сумками, а переезжали от них уже с приличным "приданным". Фото: Личный архив героя публикации

Потом мы взяли кредит и купили себе домик недалеко в СНТ. Маленький, убитый, без воды и газа, с печным отоплением, но и этому были рады. Потихоньку все чинили. Конечно, Олег и Наташа приехали с «приданным»: в первый же день посадили цветы. А еще у нас на участке была настоящая сибирская баня! Потихоньку отстраивались.

Недолго Татьяна поработала на ТЭЦ, где Олег трудится инженером. Фото: Личный архив героя публикации

«ХОТИМ ВЗЯТЬ ДЕТОК»

- Через год в Новосибирске я пригласила туда свою подружку. Она через время позвала свою. Одна из девчонок там вышла замуж. Вот такая у нас теперь большая семья — все благодаря Олегу и Наташе! - улыбается Татьяна.

На новоселье Наталья приехала сажать цветы на участке. Фото: Личный архив героя публикации

Прожили мы там пять с половиной лет и решили ехать сюда, в Ростовскую область. Рядом, на Донбассе остались мои старенькие родители. Наташа так с моей мамочкой по телефону подружилась, мама просто светится, когда та звонит! Ну и сибирские морозы — не для всех: когда выходишь утром на работу, а на улице — минус 47!

Переехав в Ростов, супруги позвали Олега в гости. Он приезжает каждый год. Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас мы в Ростове уже три года. Купили свое жилье. Олег к нам прилетает каждый год, только в этом году не смог из-за закрытого аэропорта. Мы ему устраиваем экскурсии, возим в Таганрог, на Самбекские высоты.

Татьяна до сих пор поражается необыкновенному позитиву гостеприимной Натальи. Фото: Личный архив героя публикации

Мы с мужем отметили уже 13-ю годовщину свадьбы. Так сложилось, что детей у нас нет. Но сейчас завершаем обучение в школе приемного родителя. Хотим взять в семью деток из Ростова, а может и из Донбасса дадут. Очень хотим поделиться с ними теплом, каким щедро делились с нами.

Николай и Татьяна в своей квартире в Ростове. Фото: Личный архив героя публикации

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