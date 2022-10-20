Мама школьника из Ростовской области рассказала, сколько стоит жизнь сына, ставшего лежачим инвалидом после врачебной ошибки

Мальчику никто не давал шансов, а он выжил вопреки всему. Фото: Личный архив героя публикации

Вот уже несколько лет мама борется за жизнь 16-летнего сына, который из активного и озорного мальчишки превратился после операции по удалению лифоузлов в прикованного к постели инвалида. Не так давно мы узнали, как живет эта семья почти семь лет после врачебной ошибки, разделившей жизнь семьи на «до» и «после».

Елена Пыдык рассказала, что сейчас им с Яриком жизненно необходима помощь специалистов, без которых парню с каждым днем становится все хуже. После публикации многие наши читатели откликнулись на призыв о помощи.

Озорной девятилетний мальчишка после, казалось бы, простой операции, стал инвалидом. Фото: Личный архив героя публикации

КАЖДЫЙ ДЕНЬ — БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

34-летняя Елена воспитывает сына Ярослава, который в третьем классе попал на стол хирургов. И после операции по удалению лимфоузлов девятилетний мальчик, который мечтал стать конструктором и учил всю детвору во дворе складывать оригами, провалился в кому на пять месяцев и стал лежачим инвалидом. Уже семь лет лет каждый день в семье Пыдык — борьба за жизнь Ярика.

- После комы и из-за сильного гипертонуса мышц у Ярика сильно скрутило ноги и руки, - вспоминает 34-летняя Елена. - Из-за этого он даже получил два перелома – шейки бедра и руки. Сначала мы даже не понимали, почему он кричит сутками. Только позже узнали – от боли.

Уже семь лет хрупкая мама не опускает руки. Фото: Личный архив героя публикации

Елене удалось доказать в суде врачебную ошибку. Вред здоровью и моральный оценили меньше чем в два миллиона. Но пока медики годами подавали апелляции, родители брали кредиты — деньги на лечение и немалые были нужны здесь и сейчас, каждый день.

- Раньше на домашнюю реабилитацию я не просила помощи. Пока была стабильная работа, брала кредиты на лечение и выплачивала их. Когда уже не смогла - пандемия началась, то пришлось брать еще. Теперь очень много нужно платить каждый месяц по старым расходам, а на новые не остается вообще ничего. Я самостоятельно не в силах выдюжить, - признается мама.

Мальчику удалось провести две операции по 5 миллионов рублей, после которых стало лучше. Фото: Личный архив героя публикации

БЕЗ ЛФК МЫШЦЫ ТАЮТ

Например, у семьи не хватало денег, чтобы оплатить очередной курс ЛФК, который Ярославу нужен как воздух.

- Один день пропуска занятий грозит тем, что у него слабеют мышцы. Ярик очень потерял мышечную массу и вес. Состояние - критическое. От этого усугубилось искривление позвоночника. Если так пойдет дальше — поможет только операция, а ее сын просто не переживет, - мама прерывается - душат слезы. - Наш единственный шанс — постоянные занятия, чтобы сохранять мышцы, которые будут поддерживать позвоночник.

В последнее время мальчик заметно похудел. Фото: Личный архив героя публикации

Своей болью Елена поделилась с читателями «КП — Ростов-на-Дону» и не пожалела.

- Понять проблему по-настоящему может только человек, который находится в подобной ситуации и такое пережил. Людей, которые искренне тебя понимают, их не так много на самом деле, - признается Елена. - Меня выслушали настолько внимательно и сердечно, передали очень глубокое понимание проблемы и желание помочь.

«ЧЕМ МОГУ — ПОДЕЛЮСЬ С ВАМИ!»

И понемногу, по крохам, после новой публикации деньги стали поступать.

- Люди писали мне сообщения со словами поддержки. Присылали переводы — кто сколько может. И 12 рублей, и 100-200. Были люди, которые собирали для Ярика даже десять тысяч, - рассказывает мама.

Ярику жизненно необходимы занятия по ЛФК. Фото: Личный архив героя публикации

Переводы люди сопровождали лаконичными, но очень теплыми сообщениями.

- Здоровья вам и малышу. Бог в помощь! - пишет неизвестный отправитель.

- Леночка, чем могу — поделюсь с вами! - написала женщина, отправившая 500 рублей.

- Ярик похудел. Как же нужна реабилитация, нужна помощь! - с тревогой заметила читательница.

- Обнимаю! - коротко сопроводил свое пожертвование аноним.

Были и такие: "На здоровье!", "Ярик, выздоравливай!", "Солнышку"...

На услуги массажиста и реабилитацию нужно не менее 100 тысяч рублей в месяц. Фото: Личный архив героя публикации

А одна женщина в соцсети перевела маме деньги с условием, что она обязательно сходит на расслабляющий массаж. Ведь на ее усталых хрупких плечах держится жизнь и здоровье Ярика.

МИНИМУМ 3 ТЫСЯЧИ В ДЕНЬ НА ЗАНЯТИЯ

В итоге, на сегодня долг перед инструктором ЛФК Елена закрыла полностью. Еще на эти деньги заказала сыну средство для мозговой деятельности и немного специального питания.

- Ярик ест детское мясное пюре, творог со сметаной, печеньем и бананом, каши далеко не всегда. Все чаще приходится заменять специальным протеиновым питанием, - рассказывает Елена.

Но, когда ребенок серьезно болен, деньги тают с огромной скоростью.

Реабилитация стоит миллионы. Фото: Личный архив героя публикации

- ЛФК стоит полторы тысячи рублей за час, и у нас осталось на полмесяца занятий. Ярославу нужно 5-6 занятий в неделю хотя бы по два часа, - объясняет мама. - Инструктору надо все Ярику размять, разогреть, со всеми суставами поработать, и постоять с опорой. Трудно найти специалиста, который сможет учитывать в работе все нюансы состояния сына. Только окошка для приема у нашего специалиста, которому мы были должны, сейчас нет.

Сейчас основная задача мамы — иметь запас средств на занятия ЛФК. Ярику нужен и массаж, а это отдельные деньги. Елена благодарна каждому, кто помогает ее сыну, и продолжает борьбу за его жизнь. В сумме 16-летнему парню на реабилитацию нужно от 100 тысяч рублей в месяц. А самим Елене и Ярику ее не потянуть.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь Ярославу Пыдык, сделать это можно по номеру телефона +7-904-347-23-95 Елена.

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