В «зеркальную дату» 22 октября в Ростовской области поженятся 440 пар

22 октября в Ростовской области 440 пар зарегистрируют брак Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове и в области в ближайшую субботу, 22 октября, ожидается «свадебный бум». Это объясняется не только выходным днем, но и особенным числом - 22.10.2022 .

СВАДЕБНЫЙ БУМ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

Как рассказали в управлении ЗАГС по Ростовской области, заявления на этот день подали 440 пар. Только в Кировском ЗАГСе Ростова 22 октября штампы в паспорте, в графе «семейное положение», поставят 70 влюбленных.

А в Батайске узаконят отношения по меньшей мере 15 пар - именно столько заявлений уже подано. При этом, рассказала руководитель отдела ЗАГС в Батайске Наталья Тулина, не за горами еще одна красивая, так называемая "зеркальная дата" – 22.11. 2022. И уже сейчас в местном ЗАГСе лежит 15 заявлений. И это при том, что 22 ноября выпадает на вторник.

ЭСТЕТИКА, А НЕ МАГИЯ ЦИФР

Наталья Тулина предположила, что большинство новобрачных хотят узаконить отношения в эти дни из-за эстетических соображений.

- Красивая дата, красиво звучит, красиво смотрится на приглашении, - рассказала Наталья Тулина корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

По мнению руководителя городского ЗАГСа в Батайске, меньше всего влюбленные делают ставку на то, что «зеркальная дата» сделает брак крепче.

- Молодожены всегда уверены в том, что их брак будет счастливым, - поясняет специалист.

ЧЕГО БОЯТСЯ НОВОБРАЧНЫЕ

Но при этом в страстную пятницу или в страстную субботу в батайском ЗАГСе заявлений о регистрации практически никогда не бывает. Также реже женятся в мае.

- Думаю, тут срабатывает суеверие, что свадьба в мае означает всю жизнь маяться. Хотя лично я считаю, что это прекрасный месяц для того, чтобы отметить свадьбу, - рассуждает Наталья Тулина.

Кстати, многие влюбленные вдруг становятся суеверными в день бракосочетания.

- У пар масса страхов: не с той ноги переступить порог ЗАГСа или, к примеру, уронить кольцо, - продолжает Наталья Тулина.

Особенно тревожных стараются успокоить, убеждая не верить в суеверия.

ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВЬ

Иногда во время церемонии случаются внештатные ситуации и тогда сотрудница, которая проводит бракосочетание, старается сгладить острые углы.

- К примеру, однажды, невесте стало плохо. Ничего страшного, сделали небольшую паузу, она выпила воды, и церемонию продолжили, - говорит Наталья Тулина.

На самом деле, уверены в ЗАГСе, то, как сложится семейная жизнь, зависит только от новобрачных, а не от того, в какой день жениться или с какой ноги заходить во Дворец бракосочетания.

- Главное в семье – любовь, поддержка, умение слышать друг друга, - сказала Наталья Тулина.

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