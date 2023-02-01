Что известно о 94-летней пенсионерке из Ростова, которая ушла из дома с 300 тысячами рублей

Пожилая женщина была госпитализирована в БСМП. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

В Ростове, в Левенцовском микрорайоне, местные чаты всколыхнула новость. Группы пестрели сообщениями о том, что на улице нашли старушку, со слов которой ее якобы сначала избил сын, а после выгнал на улицу. К сообщениям прилагалось и фото пенсионерки а также просьбы откликнуться всем, кто знает пожилую женщину.

"БЫЛА УДИВЛЕНА СООБЩЕНИЯМ О ТОМ, ЧТО БАБУШКУ БЬЮТ"

Как выяснилось, неравнодушные жители микрорайона действительно встретили на улице одинокую пожилую женщину. Она толком ничего не смогла о себе сказать. Тогда прохожие вызвали «скорую», и пенсионерку отвезли в больницу. Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» разыскал внучку пенсионерки и узнал, что произошло на самом деле. По словам Ирины (имя изменено – прим. ред.), она видела эту информацию в группах.

- Честно, была очень удивлена словам о том, что бабушку бил сын. Я бы очень хотела, чтобы он был жив. Это мой папа, но он умер четыре года назад, - рассказывает Ирина.

По словам собеседницы, бабушка живет в квартире одна, сама же внучка проживает неподалеку.

- К счастью, она ходит, обслуживает себя сама, но иногда она может что-то забыть. Все - таки, возраст такой, - продолжает Ирина.

ПЕРЕЖИЛА ВОЙНУ, ПОЖАР И ФИНАНСОВУЮ ПОТЕРЮ

В тот день пенсионерка зачем-то решила выйти на улицу.

- Возможно, хотела прогуляться, может, еще что-то. Дело в том, что бабушка уже несколько месяцев не разговаривает, поэтому я могу только предполагать, зачем она вышла из квартиры, - продолжает ростовчанка.

С собой пожилая женщина взяла все, что считала для себя ценным: паспорт, квитанции ЖКХ и сбережения.

- Бабушка не доверяла счетам в банках, откладывала пенсию много лет, на похороны. Собрала 300 тысяч рублей, - говорит Ирина. – И когда мы ее забрали из больницы, все было при ней кроме этой суммы.

Ирина не знает, куда делись деньги.

- Вариантов много. Могли украсть, могла бабушка и сама их потерять, - продолжает женщина.

Сама пенсионерка после того, как ее забрали из больницы домой, не только не разговаривает, но еще и отказывается есть.

- С ней сейчас моя мама. Бабушка под присмотром, большую часть времени спит, видимо, сказалось переутомление, - добавляет Ирина.

Семья пока не обращалась с заявлением в полицию о пропаже денег.

- Нет уверенности, что заявление нам чем-то поможет. Да и не в деньгах дело. Очень жаль бабулю. Ей 23 февраля исполнится 95 лет. Она пережила войну, пережила пожар на Театральном спуске. После него ей выделили деньги на покупку жилья в Советском районе. И тут, на старости лет, такая потеря. Но, главное, что она жива и дома, под присмотром, добавила ростовчанка.

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