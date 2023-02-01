За самыми яркими впечатлениями и широкими масленичными гуляниями отправляемся в Ростовскую область.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Масленица в Ростовской области 2023 выпадает на неделю с 20 по 26 февраля, так что зиму провожать будем во всех смыслах — и календарную, и по народным традициям. Рассказываем, где помимо донской столицы в Ростовской области пройдут самые интересные и широкие гуляния, и где можно будет поесть блинов и проводить зиму.
ПАРК ЛОГА
Дончан зовут на экскурсию проводить масленицу в волшебном парке под Каменском-Шахтинским. Сюда стоит приезжать всей семьей, чтобы окунуться в сказку: полюбоваться на реку, озеро, водопады, сотни скульптур и удивительных зданий.
На разные лады на птичьем дворе разговаривают на своем языке животные. От души посмеяться можно перед кривыми зеркалами, а детвору не выманишь с детских площадок.
Запланированы и театрализованные представления, конкурсы, ярмарка и, конечно, традиционное сжигание чучела. Блины, шашлыки и другие угощения — за дополнительную «копеечку».
Воскресенье, 26 февраля, 12.00 — 18.00.
Выезд: Ростов-на-Дону, ул. Московская, 53, 11.00.
Стоимость — 1990 рублей.
Все самое интересное будет происходить не далее чем в двух часах езды от донской столицы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
ПУХЛЯКОВКА
Масштабные гуляния с играми, песнями, частушками и конкурсами пройдут в историка-этнографическом комплексе «Затерянный мир» в хуторе Пухляковском. Самое главное и вкусное в фестивале — блины с медом и сметаной, чай на ароматных травах. Но не обойдется без активностей — стрельбы из лука, традиционного хоровода вокруг костра и конкурса частушек.
Если все-таки зима напоследок насыплет на землю снега, то организаторы устроят масленичные катания с горки, а при лучшем раскладе — штурм снежной крепости.
Гости смогут попробовать свои силы в казачьих воинских забавах, а на мастер-классе сделать игрушку из пеньки. Напоследок останется сжечь чучело и выстрелить в нее из пушки.
Воскресенье, 26 февраля, 12.00 — 15.00.
Выезд: Ростов-на-Дону, ул. Московская, 53, 10.00.
Стоимость — 2490 рублей.
За пару дней до прихода календарной весны дончане проводят зиму во время масленичных гуляний.
Фото: Иван МАКЕЕВ
СТАРОЧЕРКАССКАЯ
Казачья станица с богатой историей и традициями ждет на Масленицу гостей и обещает очаровать праздничной атмосферой. На празднике будут театрализованные представления, игры, конкурсы, хороводы, гиды расскажут все о празднике, а под руководством мастеров вы сделаете свой оберег на Масленицу.
В перерыве можно подкрепиться блинами со сметаной и вареньем и запить горячим чаем. А после прогуляться по станице, зайти в знаменитый Воскресенский собор и Атаманское подворье.
Воскресенье, 26 февраля, 11.00 — 15.30.
Выезд: Ростов-на-Дону, ул. Московская, 53, 10.00.
Стоимость — 1990 рублей.
На выездные экскурсии одевайтесь и обувайтесь потеплее!
Фото: Иван МАКЕЕВ
МУЗЕЙ ПРЯНИКА В РОСТОВЕ
В отличие от предыдущих экскурсий, на эту не нужно одеваться потеплее — все пройдет в помещении. Двухчасовая познавательная программа для детей наполнена играми, народными забавами, хороводами, мастер-классами. От теории, то есть истории праздника, его обычаев и символов, участники экскурсии перейдут к практике — поеданию блинов.
13 — 26 февраля, 10:00,13:00,16:00.
Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 39.
Стоимость — 1500 рублей.
с 13 - 26 февраля 2023.
Во время мастер-классов можно будет сделать куклу-оберег.
Фото: Иван МАКЕЕВ
МАЛИНКИ
Другой вариант - отметить Масленицу под Шахтами в Южном парке птиц «Малинки» с самой большой коллекцией пернатых на юге страны. Праздничные гуляния включат анимационную программу на сцене, тематический фудкорт с блинчиками, мастер-классы, акваргрим, душевную музыку, розыгрыш призов, фотозоны. Настроение гостям будут задавать ростовые куклы. А в конце все дружно проводят зиму во время сжигания ее чучела. Ну и как же побывать в парке птиц и не посмотреть на показательное кормление пернатых — это в программе тоже запланировано.
Воскресенье, 26 февраля, 12.30 — 16.15.
Выезд: Ростов-на-Дону, ул. Московская, 53, 11.30.
Стоимость — 1990 рублей.
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