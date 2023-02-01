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Общество1 февраля 2023 14:47

Масленица в Ростовской области 2023: где пройдут самые широкие народные гуляния

Где в Ростовской области пройдут самые широкие народные гуляния на Масленицу 2023
Татьяна ТИХОНОВА
За самыми яркими впечатлениями и широкими масленичными гуляниями отправляемся в Ростовскую область.

За самыми яркими впечатлениями и широкими масленичными гуляниями отправляемся в Ростовскую область.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Масленица в Ростовской области 2023 выпадает на неделю с 20 по 26 февраля, так что зиму провожать будем во всех смыслах — и календарную, и по народным традициям. Рассказываем, где помимо донской столицы в Ростовской области пройдут самые интересные и широкие гуляния, и где можно будет поесть блинов и проводить зиму.

ПАРК ЛОГА

Дончан зовут на экскурсию проводить масленицу в волшебном парке под Каменском-Шахтинским. Сюда стоит приезжать всей семьей, чтобы окунуться в сказку: полюбоваться на реку, озеро, водопады, сотни скульптур и удивительных зданий.

На разные лады на птичьем дворе разговаривают на своем языке животные. От души посмеяться можно перед кривыми зеркалами, а детвору не выманишь с детских площадок.

Запланированы и театрализованные представления, конкурсы, ярмарка и, конечно, традиционное сжигание чучела. Блины, шашлыки и другие угощения — за дополнительную «копеечку».

Воскресенье, 26 февраля, 12.00 — 18.00.

Выезд: Ростов-на-Дону, ул. Московская, 53, 11.00.

Стоимость — 1990 рублей.

Все самое интересное будет происходить не далее чем в двух часах езды от донской столицы.

Все самое интересное будет происходить не далее чем в двух часах езды от донской столицы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПУХЛЯКОВКА

Масштабные гуляния с играми, песнями, частушками и конкурсами пройдут в историка-этнографическом комплексе «Затерянный мир» в хуторе Пухляковском. Самое главное и вкусное в фестивале — блины с медом и сметаной, чай на ароматных травах. Но не обойдется без активностей — стрельбы из лука, традиционного хоровода вокруг костра и конкурса частушек.

Если все-таки зима напоследок насыплет на землю снега, то организаторы устроят масленичные катания с горки, а при лучшем раскладе — штурм снежной крепости.

Гости смогут попробовать свои силы в казачьих воинских забавах, а на мастер-классе сделать игрушку из пеньки. Напоследок останется сжечь чучело и выстрелить в нее из пушки.

Воскресенье, 26 февраля, 12.00 — 15.00.

Выезд: Ростов-на-Дону, ул. Московская, 53, 10.00.

Стоимость — 2490 рублей.

За пару дней до прихода календарной весны дончане проводят зиму во время масленичных гуляний.

За пару дней до прихода календарной весны дончане проводят зиму во время масленичных гуляний.

Фото: Иван МАКЕЕВ

СТАРОЧЕРКАССКАЯ

Казачья станица с богатой историей и традициями ждет на Масленицу гостей и обещает очаровать праздничной атмосферой. На празднике будут театрализованные представления, игры, конкурсы, хороводы, гиды расскажут все о празднике, а под руководством мастеров вы сделаете свой оберег на Масленицу.

В перерыве можно подкрепиться блинами со сметаной и вареньем и запить горячим чаем. А после прогуляться по станице, зайти в знаменитый Воскресенский собор и Атаманское подворье.

Воскресенье, 26 февраля, 11.00 — 15.30.

Выезд: Ростов-на-Дону, ул. Московская, 53, 10.00.

Стоимость — 1990 рублей.

На выездные экскурсии одевайтесь и обувайтесь потеплее!

На выездные экскурсии одевайтесь и обувайтесь потеплее!

Фото: Иван МАКЕЕВ

МУЗЕЙ ПРЯНИКА В РОСТОВЕ

В отличие от предыдущих экскурсий, на эту не нужно одеваться потеплее — все пройдет в помещении. Двухчасовая познавательная программа для детей наполнена играми, народными забавами, хороводами, мастер-классами. От теории, то есть истории праздника, его обычаев и символов, участники экскурсии перейдут к практике — поеданию блинов.

13 — 26 февраля, 10:00,13:00,16:00.

Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 39.

Стоимость — 1500 рублей.

с 13 - 26 февраля 2023.

Во время мастер-классов можно будет сделать куклу-оберег.

Во время мастер-классов можно будет сделать куклу-оберег.

Фото: Иван МАКЕЕВ

МАЛИНКИ

Другой вариант - отметить Масленицу под Шахтами в Южном парке птиц «Малинки» с самой большой коллекцией пернатых на юге страны. Праздничные гуляния включат анимационную программу на сцене, тематический фудкорт с блинчиками, мастер-классы, акваргрим, душевную музыку, розыгрыш призов, фотозоны. Настроение гостям будут задавать ростовые куклы. А в конце все дружно проводят зиму во время сжигания ее чучела. Ну и как же побывать в парке птиц и не посмотреть на показательное кормление пернатых — это в программе тоже запланировано.

Воскресенье, 26 февраля, 12.30 — 16.15.

Выезд: Ростов-на-Дону, ул. Московская, 53, 11.30.

Стоимость — 1990 рублей.

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