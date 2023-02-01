За самыми яркими впечатлениями и широкими масленичными гуляниями отправляемся в Ростовскую область. Фото: Иван МАКЕЕВ

Масленица в Ростовской области 2023 выпадает на неделю с 20 по 26 февраля, так что зиму провожать будем во всех смыслах — и календарную, и по народным традициям. Рассказываем, где помимо донской столицы в Ростовской области пройдут самые интересные и широкие гуляния, и где можно будет поесть блинов и проводить зиму.

ПАРК ЛОГА

Дончан зовут на экскурсию проводить масленицу в волшебном парке под Каменском-Шахтинским. Сюда стоит приезжать всей семьей, чтобы окунуться в сказку: полюбоваться на реку, озеро, водопады, сотни скульптур и удивительных зданий.

На разные лады на птичьем дворе разговаривают на своем языке животные. От души посмеяться можно перед кривыми зеркалами, а детвору не выманишь с детских площадок.

Запланированы и театрализованные представления, конкурсы, ярмарка и, конечно, традиционное сжигание чучела. Блины, шашлыки и другие угощения — за дополнительную «копеечку».

Воскресенье, 26 февраля, 12.00 — 18.00.

Выезд: Ростов-на-Дону, ул. Московская, 53, 11.00.

Стоимость — 1990 рублей.

Все самое интересное будет происходить не далее чем в двух часах езды от донской столицы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПУХЛЯКОВКА

Масштабные гуляния с играми, песнями, частушками и конкурсами пройдут в историка-этнографическом комплексе «Затерянный мир» в хуторе Пухляковском. Самое главное и вкусное в фестивале — блины с медом и сметаной, чай на ароматных травах. Но не обойдется без активностей — стрельбы из лука, традиционного хоровода вокруг костра и конкурса частушек.

Если все-таки зима напоследок насыплет на землю снега, то организаторы устроят масленичные катания с горки, а при лучшем раскладе — штурм снежной крепости.

Гости смогут попробовать свои силы в казачьих воинских забавах, а на мастер-классе сделать игрушку из пеньки. Напоследок останется сжечь чучело и выстрелить в нее из пушки.

Воскресенье, 26 февраля, 12.00 — 15.00.

Выезд: Ростов-на-Дону, ул. Московская, 53, 10.00.

Стоимость — 2490 рублей.

За пару дней до прихода календарной весны дончане проводят зиму во время масленичных гуляний. Фото: Иван МАКЕЕВ

СТАРОЧЕРКАССКАЯ

Казачья станица с богатой историей и традициями ждет на Масленицу гостей и обещает очаровать праздничной атмосферой. На празднике будут театрализованные представления, игры, конкурсы, хороводы, гиды расскажут все о празднике, а под руководством мастеров вы сделаете свой оберег на Масленицу.

В перерыве можно подкрепиться блинами со сметаной и вареньем и запить горячим чаем. А после прогуляться по станице, зайти в знаменитый Воскресенский собор и Атаманское подворье.

Воскресенье, 26 февраля, 11.00 — 15.30.

Выезд: Ростов-на-Дону, ул. Московская, 53, 10.00.

Стоимость — 1990 рублей.

На выездные экскурсии одевайтесь и обувайтесь потеплее! Фото: Иван МАКЕЕВ

МУЗЕЙ ПРЯНИКА В РОСТОВЕ

В отличие от предыдущих экскурсий, на эту не нужно одеваться потеплее — все пройдет в помещении. Двухчасовая познавательная программа для детей наполнена играми, народными забавами, хороводами, мастер-классами. От теории, то есть истории праздника, его обычаев и символов, участники экскурсии перейдут к практике — поеданию блинов.

13 — 26 февраля, 10:00,13:00,16:00.

Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 39.

Стоимость — 1500 рублей.

с 13 - 26 февраля 2023.

Во время мастер-классов можно будет сделать куклу-оберег. Фото: Иван МАКЕЕВ

МАЛИНКИ

Другой вариант - отметить Масленицу под Шахтами в Южном парке птиц «Малинки» с самой большой коллекцией пернатых на юге страны. Праздничные гуляния включат анимационную программу на сцене, тематический фудкорт с блинчиками, мастер-классы, акваргрим, душевную музыку, розыгрыш призов, фотозоны. Настроение гостям будут задавать ростовые куклы. А в конце все дружно проводят зиму во время сжигания ее чучела. Ну и как же побывать в парке птиц и не посмотреть на показательное кормление пернатых — это в программе тоже запланировано.

Воскресенье, 26 февраля, 12.30 — 16.15.

Выезд: Ростов-на-Дону, ул. Московская, 53, 11.30.

Стоимость — 1990 рублей.

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