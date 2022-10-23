Заставляли стоять на голове и били электрошокером по глазам: Ростовский спецназовец - о том, как пытают националисты и почему военные Украины сами просятся в плен

Спецназовец из Ростова уверен, что победа будет за нами Фото: Александр КОЦ

Житель Новочеркасска, 30-летний Александр, в силовых структурах уже около десяти лет. Он — профессиональный спецназовец. Мужчина ушел на Донбасс в марте, сразу после того, как стал отцом.

- Я не успел встретить жену из роддома, когда родилась дочь, - поясняет он. - Малышку жена потом показывала по видеосвязи.

"КОГДА БРАЛИ ШТУРМОМ ТЕРРИТОРИИ, РАЗНОЕ СЛУЧАЛОСЬ"

Несмотря на молодость, Александр руководит боевым отрядом. Под его началом и штурмовики, и разведгруппы. Всего — двести человек.

- Мы в числе первых заходили на Донбасс. Участвовали в битве за Каховскую ГРЭС , в битве за Энергодар, в боях под Чернобаевкой. Когда брали штурмом территории, разное случалось. Однажды противник начал бомбить наших пацанов. Было много раненых, почти все тяжелые. Их тогда спас парень из Ростова, который тоже участвует в СВО. Он был внештатным медиком. Сел в машину, причем, даже не бронированную, и поехал на поле боя. Вы не представляете, что это такое — вытаскивать раненых, когда идет бой, кругом — взрывы. Это что-то на уровне фантастики. Он просто приехал туда, погрузил в машину истекающих кровью пацанов, и уехал, - рассказывает дончанин о подвиге товарища

К слову, ростовчанин получили за спасение бойцов награду.

Ростовчанин с товарищами выполняет самые сложные боевые задачи Фото: Александр КОЦ

МНОГО ЗАДАЧ И НЕТ СТРАХА

Однажды группа Александра закрепилась на стратегически важной точке.

- И тут видим — летит на нас байрактар, а его сбивает наше ПВО. Все произошло на четыре-пять секунд. Все наши ребята в тот день остались живы, - говорит спецназовец.

Александр побывал и на херсонском направлении. Он говорит, что когда начинается столкновение с противником, время летит очень быстро, много задач и нет страха.

- Все в работе, колоссально быстро время летит, - поясняет спецназовец.

ВРАГ СМЕЛЫЙ ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ

Приходилось Александру брат в плен противников.

- Срочников сразу отпускали. Офицеров передавали тем подразделениям, которые отвечают за пленных. Некоторые украинцы, кстати, сами просились к нам в плен, понимали, что если вернутся домой, их опять отправят на фронт. К слову, противник боится наших бойцов. Они ведь в интернете смелые. А как до дела доходит, начинают сразу извиняться, - говорит собеседник.

Ростовчанин поясняет, что строго на строго запрещено избивать тех, кто оказался в плену.

А вот противники, особенно из теробороны или батальона «Азов» (призван экстремистским, запрещен в РФ), не гнушаются издеваться над нашими военными.

«МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ — ВРАГ»

- Как-то встречал наших парней, которые побывали в плену, а потом их обменяли. Как раз в плен их брали отряды теробороны. И каждый день враг заставлял наших бойцов стоять на голове, петь гимн Украине, били электрошокером по глазам, ставили бутылки на головы и потом стреляли по ним, как по мишеням, - рассказывает мужчина. - И я не удивляюсь уже этим зверствам, ведь когда украинцы теряют территорию, то тут же их военные могут убить гражданских. Мирное население для них - уже враг.

«ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ»

По словам Александра, однозначно, победа будет на нашей стороне.

- И это — не пустой звук. Действия командования верные, тактические маневры — правильные. Я мог бы быть уже дома, ведь у меня — маленький ребенок. Но совесть не позволяет. Ведь многие парни, которые пришли добровольцами, смотрят на нас, на профессиональных спецназовцев. Мы же для них — пример. Поэтому мы не имеем права отсиживаться в тылу, когда нужны на передовой. И, конечно, победа будет за нами, - добавил герой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане три дня везли помощь другу семьи, который участвует в СВО

Супруги проделали сложный путь, застали теракт на Крымском мосту, но все же привезли бойцам гуманитарный груз (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Люди готовы защищать свою Родину»: Как в Ростовской области проходит боевая подготовка мобилизованных для участия в спецоперации

Что происходит на полигоне в Ростовской области, где готовят мобилизованных для участия в СВО (подробнее)