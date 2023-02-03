В Ростовской области лихач на скутере устроил гонку с полицией, а потом пытался «откупиться» от сотрудников

Водитель скутера устроил гонки с полицией Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области житель Новошахтинска, Андрей Новиков (имя изменено – прим. ред.) стал фигурантом уголовного дела по факту дачи взятки. Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, 44-летний мужчина пришел с работы домой и решил за ужином выпить спиртного. А после, захватив с собой пять тысяч рублей, отправился на скутере в магазин за продуктами.

ГОНКИ С ПОЛИЦИЕЙ

А вот права взять Андрей забыть. По дороге в магазин мужчина обратил внимание на то, что за ним следует патрульный автомобиль. Андрей прибавил скорость, и в этот момент патрульная машина включила проблесковые маячки. Тогда мужчина окончательно понял, что за ним – погоня, и помчался на своем скутере так быстро, насколько позволяла модель.

Правда уехал он недалеко. На мопеде лихач застрял в грязи и упал на землю. А дальше полицейские попросили предъявить документы, на что Андрей лишь развел руками. Следом мужчина сдал тест на алкоголь, который показал лишние промилле в крови. Андрей понимал, что за езду без прав и пьяное вождение он может лишиться прав.

ПОПЫТКА ДАТЬ ВЗЯТКУ С ТРЕСКОМ ПРОВАЛИЛАСЬ

Вспомним про пять тысяч в кармане, он предложил их правоохранителям в надежде уладить вопрос с помощью взятки. И тем самым нажил себе еще больше проблем.

- В результате в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части первой ст. 291.2 УК РФ «Дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей», - прокомментировала заместитель прокурора города Новошахтинск Ирина Поклад.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Если суд признает вину подсудимого, ему грозит штраф от двухсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

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