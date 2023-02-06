Отца богатой одноклассницы похитили двое жителей Ростовской области

Злоумышленники выманили пенсионера предложением престижной работы и напали. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Очередная драма, когда чужое богатство покоя не дает, развернулась под Ростовом, в селе Чалтырь. Мужчина вместе с сообщником похитил отца бывшей одноклассницы, с которой долгое время дружил. Злоумышленники рассчитывали таким образом решить свои финансовые проблемы, но все пошло не по плану. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в прокуратуре Ростовской области.

ОБИДНОЕ НЕРАВЕНСТВО

У событий, произошедших летом 2021 года, была большая предыстория. В школе дружили Ваня и Лера. Ваня — из обычной семьи: у мамы свое турагентство, но дела шли не особо хорошо. У Леры папа всю жизнь занимал руководящие должности. Родители ребят общались, ходили друг к другу в гости.

Дети окончили школу, институт, но семьи поддерживали связь. В том числе родители Леры обращались к маме Ивана за путевками в заграничные поездки. Только в пандемию дела у турагенства ощутимо ухудшились.

Одноклассник дочки вместе с сообщником выманил в поле жертву обмана. Фото: Андрей АБРАМОВ

Тем временем сын Иван женился и завел детей. Чтобы обеспечить семью, он перепродавал машины через интернет. В какой-то момент работа перестала приносить привычный заработок, и финансов стало не хватать.

Тогда Ивану пришел в голову план, как достать денег. Для его реализации позвал однокурсника.

ОБМАНОМ ВЫМАНИЛИ ИЗ ДОМА

Ничего лучше не придумали, как раскрутить богатого отца Леры, Виталия, которые в последние пару лет был уже на пенсии. Однако приятели полагали, что у мужчины остались внушительные накопления. Чтобы заманить его на встречу, придумали целую легенду.

Позвонили, представившись менеджерами московской фирмы, которая собирается строить в районе сельскохозяйственное производство. На днях, мол, назначена встреча с местной администрацией, а директором видят именно Виталия с его богатым опытом управленца. Такое предложение тот просто не мог упустить.

Когда похитители поняли, что все идет не по плану, забрали из барсетки деньги, сняли с пострадавшего часы за 2,3 миллиона и исчезли. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В назначенный день злоумышленники позвонили Виталию и пригласили встретиться на том самом поле, где якобы будет строиться завод. Мол, уже встретились со всеми, ждут только его. Тем временем их туда по договоренности привез один из приятелей.

ПАКЕТ НА ГОЛОВУ, СЛОМАЛИ КЛЮЧИЦУ

Когда Виталий приехал на место, увидел, что у лесопосадки стояли двое. Иван, боялся, что его узнают, а потому стоял спиной к мужчине. В это время второй молодой человек быстро подошел к приехавшему и распылил в глаза газ из перцового баллончика. Когда ослепленный едким газом мужчина оказался на земле, оба мужчины начали его избивать и даже сломали ему ключицу.

Мужчине надели пакет на голову, руки связали скотчем и погрузили на заднее сидение. Иван уселся на него, а однокурсник сел за руль. Правда не смогли понять, как управиться с «Мерседесом» за 20 миллионов рублей с коробкой-автоматом, а потому побитого пришлось приводить в сознание.

Спустя месяц после похищения мужчина скончался от последствий коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похитители заставили Виталия разблокировать оба его смартфона и под угрозой смерти заставили наговорить голосовое сообщение жене: «Задержали правоохранители, вопрос по старой работе, доставай все деньги и вези, куда я скажу. Сама мне не пиши. Я с людьми, и на звонки ответить не смогу».

СНЯЛИ «РОЛЕКС» И БРОСИЛИ

Жена поняла, что тут что-то неладное, ведь муж знал, что крупной суммы наличных дома нет. «Тогда золото собирай и вези!» - ответили злоумышленники с телефона мужа. Супруга сказала, что все так и сделает, но привезет все собранное не одна, а с зятем — мужем одной из дочерей.

Похитителям пришлось менять план. Они привезли Виталия в назначенное место, разрезали скотч на руках и сказали лежать тихо. Сами схватили два телефона, 50 с лишним тысяч рублей из барсетки, сняли с него «Ролекс» за 2,3 миллиона и ушли.

Когда Виталий понял, что никто в машину не вернулся, он вышел из салона. Полностью дезориентированный, с трудом добрался до заправки, попросил вызывать скорую помощь и полицию.

Расследование не продвигалось год, пока не удалось отследить машину, на которой везли нападавших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вскоре выяснилось, что пострадавший заболел коронавирусом и спустя месяц скончался от тяжелой инфекции в больнице. Но полицейские успели его допросить.

БЕЗ ПОДВИЖЕК — ГОД

Следствие продолжалось, но раскрыть дело не удавалось целый год. Но оперативники все-таки нашли зацепку, отсмотрев видеозаписи с камеры дорожного наблюдения на трассе перед въездом в село. Правоохранители просто отрабатывали одну за другой все машины: вызывали водителей и опрашивали. Один из автомобилистов рассказал, что ничего такого не видел, но друзей в сторону Петровки вез.

Когда стало понятно, что друзья водителя - те самые, кого ищет следствие, их быстро нашли. Сперва Иван и его сообщник во всем признались. Сказали, что наличку потратили, часы сдали в ломбард за 90 тысяч рублей и деньги поделили на двоих, а паспорт и телефоны выбросили в водохранилище - Ростовское море.

- Оба фигуранта обвинялись по уголовным статьям "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений", а также "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", - прокомментировали в прокуратуре Мясниковского района.

Сначала задержанные во всем признались, но потом придумали с адвокатами новую линию обороны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПРИДУМАЛИ ЛЕГЕНДУ ПРО МЕСТЬ

Правда вскоре обвиняемые наняли дорогих адвокатов и быстро поменяли показания. Мол, это было не похищение с целью поживиться, а месть. В своей новой версии рассказывали, мол потерпевший настойчиво приглашал маму Ивана на свидания. Та не соглашалась, но якобы мужа регулярно «пилила», что Виталий своей жене дорогие подарки делает, а от него такого не дождешься. И тогда Иван в сердцах назначил ему встречу в поле, поколотил его вместе с другом, а Виталий свою вину признал и в качестве извинений отдал все, что у него есть.

Но легенду доказать не удалось. В итоге, Иван сознался в содеянном и получил срок 10 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. А его сообщник настаивал на версии с приставаниями к матери и оскорбленной честью — ему назначили 11 лет.

Что касается семьи Ивана, то родители до последнего не верили, что их сын мог такое совершить, считали все оговорами. Супруга и дочери Виталия, наоборот, с приговором были согласны. Как рассказали селяне, былой дружбе семей конец.

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