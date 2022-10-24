В Ростове танкер врезался в лодку рыбаков, людям чудом удалось выжить

Ростовчане, ловившие рыбу с моторной лодки в Дону, едва не погибли под танкером Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове, в реке Дон, произошла авария – теплоход столкнулся с моторной лодкой, сообщили в транспортной полиции. ЧП произошло днем к югу от железнодорожного моста, когда на воде стояли по меньшей мере двадцать моторок.

Как рассказали очевидцы, сейчас - хороший клев, поэтому неудивительно, что столько рыбаков решили закинуть удочки в выходной погожий день.

ЭКШН НА ВОДЕ

Однако у одной компании рыбалка пошла не по плану. Дело в том, что владелец моторной лодки не сумел завести двигатель, когда по Дону пошел танкер «Суздаль».

Свидетели засняли происшествие на воде на камеру. На кадрах видно, как трое мужчин безуспешно пытаются завести моторку, до последнего надеясь, что им удастся увести лодку с судового хода. Все это время танкер идет прямо на них. В последний момент двое рыбаков прыгают за борт и плывут в сторону берега.

А вот третий мужчина так и остался в лодке. К счастью, он не пострадал. Его товарищей подобрал буксир.

ВОПРОСЫ ЗАДАДУТ И КАПИТАНУ, И РЫБАКАМ

Источник «КП-Ростов-на-Дону» сообщил, что танкер направлялся из Саратова в порт «Кавказ» в Краснодарском крае. На судне перевозили мазут.

- Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, материалы которой будут переданы в следственные органы для принятия решения, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Источник издания добавил, что проверят и капитана, который отвечает за танкер, и рыбаков. К слову, к последним могут возникнуть вопросы по той причине, что они ловили рыбу на судоходном ходу.

За последние две недели это – не первое ЧП на воде. Так, 18 октября в Новочеркасске катер загорелся на полном ходу. Огонь быстро охватил судно. Капитану пришлось нырять в Дон и плыть до берега. К счастью, обошлось без жертв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области катер вспыхнул на ходу, капитану чудом удалось спастись

Сейчас на месте работают оперативники транспортной полиции (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове спасли молодого мужчину, который прыгнул с моста

О случившемся рассказали очевидцы (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове-на-Дону танкер «Суздаль» чуть не врезался в лодку с рыбаками

Сидевшие в лодке люди оказались за бортом (подробнее)