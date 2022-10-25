«Сын — мой главный помощник»: Ростовчанка бросила карьеру ради ребенка с ДЦП и стала развивать семейный бизнес

Елена Пряжина с Ромой делают удивительные лакомства вместе. Фото: из архива героини публикации

Как преодолеть, казалось бы, непосильные испытания, начать все с нуля и радоваться жизни несмотря ни на что. Ростовчанка Елена Пряжина знает точно. Она – мама особенного ребенка, у ее Ромы – ДЦП. При этом женщина поставила ребенка на ноги, открыла свой бизнес и полна оптимизма и планов на будущее.

Мать вложила в сына всю душу. Фото: из архива героини публикации

ДО ПЯТИ ЛЕТ НЕ МОГ ХОДИТЬ

По словам женщины, к материнству она шла осознанно.

- Мы с мужем оба много и успешно работали. Он был топ-менеджером в мебельном бизнесе, я занимала руководящие позиции в сфере продаж. Мы хотели создать финансовую базу для нашей семьи, мечтали, чтобы будущий ребенок ни в чем не нуждался, - рассказывает Елена корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

И вот наступила долгожданная и запланированная беременность.

- Никаких проблем не было, все анализы были замечательными, но во время родов врач допустил ошибку с эпидуральной анестезией и остановил родовую деятельность. В результате Рома родился с большими проблемами со здоровьем, - говорит Елена.

Только через две недели малыш смог самостоятельно дышать. А еще стало ясно, что у него ДЦП и эпилепсия. Рома до пяти лет не мог ходить, у него почти отсутствовал глотательный рефлекс.

СЫНА ЛЕЧИЛИ В ВЕНГРИИ, АНГЛИИ И КИТАЕ

Борьбу за сына родители начали с первых дней его жизни. В каких клиниках только не лечили Рому: были с ним не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Венгрии, и Англии.

Но настоящих успехов в лечении удалось достичь в Китае.

- Там мы были трижды. У китайских врачей уникальные методики. После трех курсов Рома начал ходить и нормально есть. До этого все пять лет я перемалывала ему пищу в блендере, - говорит мама.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПОДАРКА

К слову, женщина совмещала работу и заботу о сыне. Говорит, нужны были деньги на лечение. А в 2018 году произошло, казалось бы, незначительное событие, которое в корне изменило жизнь Елены.

- Муж подарил мне дегидратор для того, чтобы сушить фрукты. У нас своя дача в Мержаново – наше место силы. Там очень много фруктов, ягод. Так много, что девать их иногда было некуда. Вот и решила их сушить, - продолжает Елена.

Все фрукты Елена выращивает на своей даче. Фото: из архива героини публикации

С этого началось увлечение, которое стало делом всей жизни, приносящим не только удовольствие, но и доход.

Мама особенного ребенка сначала научилась сушить фрукты, затем – делать из них пастилу. Получалось вкусно, красиво и полезно.

- Что-то ели сами, что-то дарили родственникам и друзьям. Однажды они сказали мне: «Лен, а почему бы не попробовать продавать?», - вспоминает ростовчанка.

После этого Елена ушла с работы и начала развивать свое дело.

Вот такие красивые наборы получаются у Ромы и его мамы. Фото: из архива героини публикации

ГОТОВИТ ВМЕСТЕ С СЫНОМ

- Сын - главный помощник! Ромка получал огромное удовольствие, помогая мне готовить пастилу. Ему это нравится, а еще так мы развиваем мелкую моторику, - говорит Елена.

Какие только лакомства не готовят сейчас мама и сын у себя на даче: пастила из клюквы, облепихи, граната и даже арбуза.

- Вы не представляете, сколько в одном сантиметре такой сладкой пластинки витаминов. Сахар я не добавляю. Только мед, который беру у знакомого пасечника, - объясняет мастерица.

А цукаты из тыквы с имбирем - отличная и, главное, полезная альтернатива конфетам.

Варит Елена и шоколадное варенье из слив с орехами. А груши с медом, по ее словам, - просто пальчики оближешь!

Груша с орехами понравится даже самому изысканному гурману. Фото: из архива героини публикации

«РОМКИНА ДАЧА»

- Все продукты, из которых я готовлю, - отборные, натуральные. Фрукты и ягоды выращены у меня на даче. Я предлагаю людям только то, что ест мой сын. Все делаю с любовью, наверное, поэтому людям и нравится моя пастила, - рассказывает мастерица.

К слову, у мамы с сыном немало постоянных клиентов.

- Один мужчина каждый месяц приезжает ко мне за коробкой с шоколадной пастилой. По дороге домой съедает все в машине и тут же заказывает еще одну. Мы с Ромкой уже знаем его привычку и поэтому к концу месяца делаем две коробочки с лакомством специально для него, - продолжает Елена.

Кстати, ростовчанка придумала для своего бренда название – «Ромкина дача».

- Ведь по сути так и есть. Я все делаю вместе с сыном и для него, - улыбнулась она.

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