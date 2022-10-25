В Ростовской области парализовало 27-летнего парня, которого избили до состояния комы

В результате избиения мужчина получил серьезную черепно-мозговую травму. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

27-летний житель Новочеркасска Дмитрий еще летом стал жертвой нападения. Неизвестные избили молодого человека до такой степени, что он впал в кому, а врачи не давали никаких шансов на его восстановление. Но случилось чудо — пострадавший пришел в себя, правда часть его тела пока парализована. Родители пострадавшего рассказали «КП-Ростов-на-Дону», в какой сейчас состоянии находится их сын и как продвигается расследование громкого происшествия.

ДРАКА ПОСЛЕ ССОРЫ С ПОДРОСТКАМИ

Происшествие случилось еще 18 августа. Мать Дмитрия Марина рассказывала, что сын вместе с другом в тот день отдыхал на новочеркасском пляже. Присутствующие здесь же подростки начали выкрикивать в их адрес оскорбления — завязался конфликт. Когда несовершеннолетние стали кидать камни, мужчины побежали за ними, чтобы разобраться.

Марина говорит, что спустя какое-то расстояние Дмитрий и его приятель столкнулись со взрослыми людьми. По ее мнению, именно они и начали избивать ее сына и его друга.

С места происшествия Дмитрия забрали на скорой. У него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, он впал в кому. Второй пострадавший получил перелом носа.

«ТО, ЧТО ОН ОЧНУЛСЯ ПОСЛЕ ТРАВМЫ, — УЖЕ ЧУДО»

По словам Марины, Дмитрий пришел в себя, но о выздоровлении говорить пока рано. Левая сторона тела оказалась парализована.

— Он сохранил память, может говорить. Это неплохой прогресс, если учесть, что у него очень серьезное повреждение черепа. Левая часть тела полностью обездвижена. Но нам говорят, что он еще сможет вернуться к нормальной жизни, — говорит женщина.

Она говорит, что ездила с сыном на медицинский осмотр в Ростов-на-Дону. Врачи сообщили, что для восстановления ему понадобится операция.

— Сейчас мы готовимся к операции. Ее могут провести в декабре, если у медиков будут необходимые материалы. Идем по квоте, но 90 тысяч рублей нужно все же собрать самостоятельно. Но я верю в лучшее. То, что он очнулся после такой травмы, — уже чудо.

«НАДЕЮСЬ, ВИНОВНЫЕ ПОЛУЧАТ НАКАЗАНИЕ»

После происшествия полиция начала проверку. По словам Марины, позже было возбуждено уголовное дело. Она утверждает, что на данный момент подозреваемые установлены.

— Какое-то время после случившегося я, если честно, не сильно интересовалась делом. У меня были другие заботы: лечение сына, его реабилитация. Сейчас разбирательство продолжается, но я не знаю его подробностей. Просто надеюсь, что виновные получат справедливое наказание, — вздыхает Марина.

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