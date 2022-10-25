Полиция искала детей, устроивших массовый побег Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, в Ремонтненском районе, в одном из социально-реабилитационных приютов для детей и подростков, произошло ЧП. Уже после отбоя пропали пять мальчиков. Воспитанников начали искать сотрудники учреждения и полицейские.

ПОИСКОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», исчезновение подростков заметил один из педагогов. Женщина тут же подняла тревогу: доложила директору и вызвала полицию. В селе развернули целую поисковую операцию. Троих шестиклассников, семиклассника и восьмиклассника искали и правоохранители, и педагоги. Версии были разные, были и предположения, что ребята сбежали из поселка.

Но все оказалось намного проще. Через пару часов выяснилось, что детвора просто отправилась в гости к другу, который учится в одной с ними школе. Мальчишки пояснили, что просто хотели поиграть в компьютерные игры и пообщаться. Всех беглецов вернули в приют.

ТЕПЕРЬ ПРОВЕРЯТ ПЕДАГОГОВ

- Никаких насильственных действий в их отношении не совершалось. Дети веселые, улыбаются, - рассказали в учреждении корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Тем временем, судя во всему, самим педагогам сейчас не до смеха. По данным источника, в центр пришли сотрудники прокуратуры. Теперь педагогам придется писать объяснительные по поводу того, как несовершеннолетние могли покинуть учреждение без спроса.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о другом случае пропажи ребенка. В донском селе 12-летняя девочка почти полмесяца жила сначала в теплицах, а потом – в камышах. Позже выяснилось, что школьнице стало скучно дома, и она таким образом разнообразила свою жизнь. Питалась беглянка тем, что находила в огородах.

Тем временем ребенка искали и родные, и волонтеры, и правоохранители. К счастью, у истории – счастливый конец. Школьницу нашли и передали родителям.

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