В Калмыкии 19-летнего парня обвинили в растлении 12-летней школьницы

В суде будет слушаться дело о преступлении против половой свободы и неприкосновенности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Элисте 19-летнего местного жителя обвиняют в растлении пятиклассницы, 12-летней девочки. Теперь молодому человеку предстоит предстать перед судом. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

ОСТАЛИСЬ ВДВОЕМ

Все произошло в середине осени прошлого года. Следствие установило, что 11 октября 2022 года, в пятом микрорайоне Элисты в одной комнате оказался 19-летний местный житель и пятиклассница.

Как удалось выяснить правоохранителям, едва 19-летний житель областного центра и ребенок познакомились, молодому человеку удалось уговорить девочку пойти с ним. По версии следствия, оказавшись ночью вдвоем в одной комнате с девочкой-подростком, обвиняемый ее растлил.

- В отношении 19-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 135 за совершение развратных действий без применения насилия совершеннолетним в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но младше 14 лет, - прокомментировали в СУ СК по Республике Калмыкия. - Это деяние относится к преступлениям против половой свободы и неприкосновенности.

Следователи уверены, что собрали достаточно доказательств, чтобы передать материалы расследования суду. Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит наказание от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или вести определенную работу до 15 лет.

Девочка оказалась ночью в комнате наедине с чужим человеком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

За последнее время это не единственная история, когда подросток подвергается растлению или даже сексуальному насилию. В январе стало известно, что в Ростовской области мужчина совратил 13-летнюю школьницу и год встречался с ней тайком от жены, когда ездил в командировки. Когда правда вскрылась, в отношении мужчины завели уголовное дело, а с девочкой стали работать психологи.

Ранее был озвучен приговор шести молодым людям также из донского региона, которые три года назад в течение пяти месяцев насиловали 14-летнюю школьницу. Началось все с того, что двое напали на девочку и сняли все на видео, а в следующие месяцы шантажировали, заставляя ее терпеть издевательства от них и еще четырех их приятелей. Всего в преступлениях участвовали пять школьников от 14 до 17 лет и один их 18-летний знакомый. Спустя три года они получили тюремные сроки в зависимости от степени участия в мучениях — от четырех лет в воспитательной колонии до 11 лет в колонии строгого режима.

Как рассказала читателям «КП — Ростов-на-Дону» психолог Виктория Аксютина, распознать, что ребенок подвергся сексуальному насилию, можно по изменениям в его поведении. Ребенок будет избегать того места, где может встретить обидчика, страдать от болей в животе и голове, кричать во сне. Часто жертвы насилия становятся неряшливыми, меняется пищевое поведение. Без помощи психолога в этом случае не обойтись.

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