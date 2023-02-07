«Думали аппендицит, оказался грипп»: врачи не смогли установить диагноз, и ребенок сгорел за две недели

Девочка скончалась от свиного гриппа Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы долго шли к этому. И вот, наконец, есть решение суда. Деньги уже поступили нам на счет. Но я прошла через три суда не ради материальной выгоды. Для меня было важно, что, раз больница проиграла, то, значит, моей вины в смерти дочери точно нет. Понимаете?! – начала свой рассказ 32-летняя Наталья из Ростова (имя изменено. - прим. ред.).

НАЧАЛОСЬ ВСЕ С БОЛИ В ЖИВОТЕ

Горе в ее семье произошло в 2015 году. Тогда семья потеряла старшую дочь. Малышке только исполнилось три.

- Начиналось все с того, что дочь проснулась среди ночи с рвотой и болями в боку. Утром температура поднялась до 39 градусов. Я вызвала скорую. С подозрением на аппендицит нас доставили в одну из городских больниц. Но этот диагноз не подтвердился и нас с дочкой отправили домой, - рассказывает Наталья.

Через неделю у малышки вновь подскочила температура и ее опять госпитализировали.

- В больнице нас продержали неделю, после чего выписали. Но на следующий день – вновь температура под сорок. Опять вызвала скорую, укололи жаропонижающее, а участковый врач сказала - лечить гнойную ангину. Но улучшения не наступали, - продолжает Наталья.

Трехлетняя малышка скончалась в ростовской больнице. Фото: семейный архив

"МЫ БУДЕМ МОЛИТЬСЯ ЗА ВАШУ ДОЧЬ"

И вот – опять вызов скорой, и вновь - госпитализация, на этот раз с подозрением на скарлатину.

- Но в ЦГБ опровергли этот диагноз и нас направили в городскую больницу, в которой мы лежали до этого, - рассказывает ростовчанка.

Несмотря на то, что девочка находилась в стационаре, ей становилось все хуже.

- У нее вздулся живот, держалась температура. Нас срочно направили в реанимацию, в другую больницу. Напоследок лечащий врач сказал: «Мы будем молиться за вашу дочь», - вспоминает женщина.

А на следующий день малышки не стало. Она скончалась в реанимации.

- Только после вскрытия стало ясно, что дочери был свиной грипп. На протяжении всего того времени, что нас лечили, никто из врачей даже не предположил, что она болеет им, - делится Наталья.

УДАЛОСЬ ВЗЫСКАТЬ БОЛЬШЕ 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Для семьи наступил настоящий кошмар.

- Я не знаю, как пережила это горе. Хотя, если честно, боль от потери доченьки так и не прошла. Выбраться из ямы депрессии мне помогло рождение младшей дочери. Ей сейчас пять лет, она ходит в детский сад, а старший сын пошел в первый класс, - продолжает Наталья.

А еще матери умершей девочки пришлось пройти через суды. Она подала иск на больницу, в которой дважды лежала ее дочь. Женщина требовала компенсацию морального вреда, а также возмещение материального ущерба из-за некачественного оказания медицинских услуг.

Районный суд Ростова встал на сторону Наталья, но ответчик обжаловал решение. Суд Ростовской области оставил решение суда первой инстанции без изменения. И тогда ответчик подал кассационную жалобу, но проиграл и ее.

В результате с больницы удалось взыскать больше 600 тысяч рублей.

- В основу решения суда были положены выводы судмедэкспертизы, по результатам которой были обнаружены многочисленные дефекты оказания медпомощи со стороны ответчика, - прокомментировал итоги дела специалист по защите прав пациентов Алексей Пешков. - Между дефектами и наступлением смерти ребенка имеется причинно-следственная связь, носящая непрямой характер. Но, даже если нет прямой причинно-следственной связи между смертью пациентки и действиями медработников, но имеются нарушения при оказании медпомощи, компенсация морального вреда взыскивается в пользу близкого родственника.

Семья уже решила, что сумму потратят на образование детей.

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