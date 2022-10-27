«Держали нас в заложниках как доноров крови!»: Беженка из Мариуполя рассказала, через что пришлось пройти в Мариуполе

Дом за домом сгорали, и люди бежали в многоэтажку, где пряталась с другими жильцами Алина. Фото: Личный архив героя публикации

Алина Смычкова – беженка из Мариуполя, которую вместе с другими жильцами удерживали в доме украинские боевики. В родном городе у нее была квартира и свой мебельный магазин. Сейчас же от них остались лишь руины. Теперь женщина живет в Ростове-на-Дону и как может помогает своим землякам.

«ВЫЖИВАЛИ КАК МОГЛИ»

Привычная жизнь начала рушиться в конце февраля - начале марта. В городе перестал ходить транспорт, пропали связь, электричество, вода. Вырваться из собственного дома жильцы не могли – рядом с многоэтажкой находился печально известный металлургический комбинат «Азовсталь», который превратился в боевую крепость нацистов.

- Боевики держали нас в заложниках как доноров крови. Убежать было невозможно – мы находились под прицелом снайперов, которые следили за нами с расположенной рядом высотки. Иногда ради развлечения они палили людям по ногам, - вспоминает Алина. - В нашем доме находились сорок человек, в том числе с маленькими детьми. Выживали как могли. Кутались в одеяла, готовили еду на костре, бегали за водой к колодцу на близлежащий хлебозавод. Однажды во время такой вылазки снарядом убило сразу восемь человек.

«ЭТО СТРАШНО!»

Хоронить погибших в промерзшей земле — тогда на улице было минус десять (!) градусов - невозможно. Поэтому тела складывали рядами. Случалось, что после очередного взрыва они разлетались по округе.

- Бежишь за дровами мимо оторванных рук, ног… Это страшно! - вспоминает собеседница.

Алина не раз оказывалась на волосок от смерти. Однажды взрывной волной ее отбросило на шкаф. Когда контуженная женщина очнулась, почувствовала дикую боль – половина лица превратилась в сплошной синяк, а в теле застряли осколки стекла.

- Войска ДНР находились через четыре дома от нас. Каждый день мы надеялись, что осталось продержаться еще немного, и помощь придет. Но время шло, бои продолжались. Когда сгорели соседние многоэтажки, живущие в них люди перебрались к нам, - вспоминает Алина.

«ЛУЧШЕ ПОГИБНУТЬ ПОД ПУЛЯМИ»

В конце апреля снаряд попал и в дом женщины. С криками: «Пожар!» люди выбегали на улицу: лучше погибнуть под пулями, чем сгореть заживо.

- На наше счастье снаружи оказались чеченские бойцы. Они прикрыли нас собой и увели в безопасное место, - делится собеседница.

Алину на бронетранспортере вывезли из города в село Виноградное, где находился блокпост. Здесь она впервые за 55 дней смогла позвонить. Попросила солдатика набрать номер, но смогла вымолвить в трубку только: «Сынок, я жива».

Военные сделали обессиленной женщине укол обезболивающего, дали успокоительное и на попутной машине отправили в пункт распределения беженцев. Оттуда на автобусе вместе с другими землякам ее довезли до Таганрога и поселили в ПВР.

Вскоре за мамой приехал сын и увез к себе в Ростов.

«У ЛЮДЕЙ БЕДА, НАДО ПОМОГАТЬ»

В нашем городе Алина Смычкова обратилась в Центр гуманитарной помощи Ростовской епархии. Здесь с самого начала специальной военной операции беженцам выдают продукты, бытовую химию, средства гигиены, постельные принадлежности, одежду и обувь. Большую помощь в этом оказывают волонтеры. Они фасуют гуманитарные наборы, сортируют пожертвованные вещи - женские, мужские, детские - и выдают все это беженцам. Алина тоже присоединилась к команде добровольцев и теперь с раннего утра безвозмездно трудится на складе.

- У людей беда, надо помогать. Тем более, я знаю, через что им пришлось пройти… - вздыхает она.

КСТАТИ

Предложить помощь или обратиться за ней можно по адресу: г. Ростов-на-Дону, улица Орбитальная, 1-б. Телефон «горячей линии»: 8-800-775-81-30.

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