В Ростовской области сосед подкараулил школьника у дома и попытался совратить

Взрослый мужчина начал приставать к подростку прямо на улице. Фото: Евгения ГУСЕВА

В одном из хуторов на севере Ростовской области 14-летний мальчик стал жертвой домогательств со стороны взрослого мужчины, рассказал источник издания в правоохранительных органах региона. По словам собеседника, 27-летний злоумышленник жил по соседству с учеником девятого класса. Мужчина встретил подростка вечером на улице, когда тот возвращался домой.

«ОН У НАС БОЙКИЙ»

Сосед сначала попытался завести разговор с мальчиком, расспрашивал о том, как дела в школе. Убедившись, что на улице кроме них никого нет, стал приставать к ребенку.

- Я не знаю, как мальчик не растерялся. Но он у нас бойкий, спортивный. Он оттолкнул мужчину и помчался домой, - рассказали в администрации сельского поселения.

Мать подростка, увидев ребенка, сразу поняла, что что-то стряслось. Она стала расспрашивать сына о том, что произошло, и ребенок рассказал о домогательствах со стороны соседа.

Женщина не стала спускать ситуацию на тормозах и написала заявление в правоохранительные органы региона.

ЧТО ГОВОРЯТ В ХУТОРЕ О ПОДОЗРЕВАЕМОМ

По словам местных жителей, злоумышленник иногда странно себя вел, - нигде не работал, ничем не интересовался, но казался безобидным.

- В его семье – трое детей. Один брат умер, второй – в интернате, - говорят в хуторе.

Со слов местных, подозреваемый часто ходил по хутору без дела.

- Он не женат, девушки нет. Работать особо никогда не стремился. Поговаривают, что у него есть проблемы с психикой, - продолжает житель хутора.

ГРОЗИТ ДО ТРЕХ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Тем временем сам подросток после случившегося уже пришел в себя. Выйти из шокового состояния мальчику помогло, в том числе, и рождение второго ребенка в семье.

- Маму только выписали из роддома с малышом, - сказали в сельской администрации.

Тем временем, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».

- Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - добавил источник издания в правоохранительных органах региона.

Если дело дойдет до суда, а вину мужчины признают, он может сесть в тюрьму на срок до трех лет.

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