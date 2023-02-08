Сохранить миллиарды, передать гуманитарные грузы и не пропустить контрабанду: как работают южнороссийские таможенники

Генерал-лейтенант рассказал о самых интересных случаях в работе таможенников. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

О работе южнороссийских таможенников в связи с проведением спецоперации и присоединением к нашему государству четырех новых регионов, о том, как эта ситуация сказалась на внешней торговле, и как таможня поддерживает донской бизнес. Об этом и многом другом в студии радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» рассказал начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко.

РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

- Сергей Викторович, давайте начнем с того, что больше всего сейчас всех волнует, с той темы, которая формирует повестку дня, – это специальная военная операция. Как изменилась работа южнороссийских таможенников в связи с ее проведением и присоединением к России новых субъектов?

- Действительно, ситуация изменилась и достаточно сильно. В прошлом году таможенникам Юга России пришлось работать в условиях быстро меняющихся внешне- и внутриполитических событий, что обязывало нас к оперативному и взвешенному принятию соответствующих управленческих решений, - говорит начальник Южного таможенного управления.

- В условиях проведения специальной военной операции, беспрецедентного санкционного давления недружественных государств первостепенными для нас стали задачи по обеспечению внутреннего рынка необходимыми товарами. Среди них - содействовать ввозу товаров для спецоперации, товаров первой необходимости, обеспечивать параллельный импорт легальной продукции и одновременно пресекать оборот контрафакта, вывоз необходимых на внутреннем рынке товаров и высокотехнологичной продукции.

За 2022 год усилиями Южного таможенного управления перечислено в федеральный бюджет более 400 млрд рублей. Фото: ЮТУ

До 5 октября 2022 года Крымской и Ростовской таможнями проводилась работа по обеспечению бесперебойного вывоза гуманитарных грузов, предназначенных для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. За это время в регионе деятельности ЮТУ вывезено в качестве гуманитарной помощи 892 партии товаров общим весом более 78 тысяч тонн — это более семи тысяч транспортных средств с гуманитарным грузом. Декларирование гуманитарной помощи, которую так ждали в новых регионах, осуществлялось в упрощенном порядке для ускорения процедуры.

После пятого октября принципиально новым направлением стало использование инспекционно-досмотровых комплексов в рамках режима обеспечения безопасности во взаимодействии с ФСБ России на административных границах Луганской и Донецкой Народных Республик и также на Керченской паромной переправе.

- В присоединенных территориях уже есть таможенные органы?

- Да, Южное таможенное управление отвечает за 12 субъектов России, в том числе четыре новых региона. В ДНР и ЛНР созданы Донецкая и Луганская таможни, а Запорожская и Херсонская области входят в регион деятельности Крымской таможни - там созданы Запорожский и Херсонский таможенные посты, - рассказывает Сергей Пашко.

- Сейчас ведем масштабную работу по обеспечению полноценного функционирования новых таможенных органов в структуре управления. Ведем разъяснительную работу, проводим обучение участников внешнеэкономической деятельности новых субъектов, которые теперь действуют в рамках российского правового поля, активно организуется работа и по другим направлениям.

За год было возбуждено 50 уголовных дел. Фото: ЮТУ

НЕ ОСТАВИТЬ БИЗНЕС

- Как отразилась вся эта ситуация на внешней торговле? Бюджет пополняется на том же уровне что и раньше, или есть трудности?

- Введение санкций недружественными странами, меры Правительства России по поддержке отечественной экономики привели к фундаментальной реструктуризации внешнеторговых операций. В этих условиях мы адаптировали формы и методы работы для выполнения поставленных таможенной службе задач, - продолжает гость студии.

- В целом мы не видим существенного спада внешнеэкономической деятельности. В прошлом году товарооборот немного увеличился по стоимости и незначительно сократился по весу. Количество участников внешнеэкономической деятельности, которые выполняют экспортно-импортные операции в зоне ответственности ЮТУ, выросло почти на четверть.

Добавлю, что за 2022 год усилиями Южного таможенного управления перечислено в федеральный бюджет более 400 миллиардов рублей — на 77 млрд больше, чем годом ранее и на 6 процентов выше установленного нам контрольного задания по перечислению таможенных и иных платежей в федеральный бюджет. В среднем в прошлом году одно должностное лицо принесло в казну более 70 миллионов рублей, а каждый вложенный в развитие таможенных органов рубль дал отдачу в 70 рублей.

Контрабандисты пытались перевезти более тонны сушеного наркотического растения. Фото: ЮТУ

- А таможня поддерживает донских бизнесменов?

- В целом задача таможенных органов – это содействие развитию внешнеэкономической деятельности, - подчеркивает собеседник. - В условиях санкционного давления со стороны недружественных стран особую значимость приобрели оказываемые государством меры финансовой поддержки бизнеса. Это и принятие на законодательном уровне решений о введении новых тарифных льгот и обнулении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров критического импорта. Общая сумма мер финансовой поддержки, предоставленных в регионе работы ЮТУ, в 2022 году составила 8,8 миллиарда рублей.

Отмечу, в прошлом году мы расширили информационное взаимодействие с плательщиками таможенных платежей с применением юридически значимых электронных документов – заявлений о возврате авансовых платежей. 95 процентов таких заявлений поступило в электронной форме, а заявлений о предоставлении отчетности о движении денежных средств на лицевых счетах участников ВЭД – в два раза больше.

Приостановление авиационного сообщения сказалось на работе таможенников. Фото: ЮТУ

В СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ

- В последнее время много говорится о цифровизации в таможенной сфере. Можно ли сегодня с уверенностью говорить о том, что таможенные технологии упрощают жизнь предпринимателей и граждан?

- Задача таможенных органов – обеспечить максимальное ускорение и упрощение процессов таможенных операций при одновременном сохранении высокой эффективности контроля. И современные технологии позволяют эту задачу реализовать, - говорит Сергей Викторович.

- Участники внешнеэкономической деятельности в целом позитивно отзываются о технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска деклараций на товары, которая используется в Южном таможенном управлении. Порядка 80 процентов деклараций мы сегодня автоматически регистрируем. В автоматическом режиме выпускается более 20 процентов деклараций, поданных участниками ВЭД низкого уровня риска. Новые технологии позволяют принимать решение о выпуске товаров в считанные минуты.

Технология автоматической проверки применяется и при процедуре таможенного транзита. 78 процентов транзитных деклараций в электронном виде были зарегистрированы в автоматическом режиме.

Все более удобным и функциональным становится Личный кабинет участника ВЭД, который регулярно пополняется различными сервисами. В частности, сейчас активно внедряется сервис подачи через Личный кабинет пассажирской таможенной декларации в электронном виде.

Каждый вложенный в развитие таможенных органов рубль дал отдачу в 70 рублей. Фото: ЮТУ

Если говорить о глобальных задачах, то самой важной на 2023 год станет внедрение стандартов клиентоцентричности в области администрирования денежных средств участников внешнеэкономической деятельности.

- То есть пропуск товаров осуществляется быстро, а если недобросовестные предприниматели или граждане все же ввезли что-то незаконное? Есть ли последующий контроль со стороны таможенников уже на внутреннем рынке?

- Однозначно есть, в настоящее время сроки проведения таможенного контроля составляют часы, а при применении технологий автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров счет идет буквально на минуты. Поэтому акцент таможенного контроля смещается на этап после выпуска товаров - соответствующие подразделения проводят таможенные проверки уже после поступления товаров во внутренний оборот.

При этом мы постоянно работаем над повышением качества аналитической составляющей в целях снижения административной нагрузки на бизнес. В 2022 году подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров Южного таможенного управления проведено 196 таможенных проверок, что почти на 7 процентов меньше, чем в 2021 году. При этом бюджетная эффективность одной таможенной проверки составила 8,7 миллиона рублей — это на 27 процентов больше, чем годом ранее. По результатам таможенного контроля после выпуска товаров доначислено таможенных платежей, пеней, штрафных санкций в сумме 1,7 миллиарда рублей — это на 19 процентов больше, чем за год до того.

При применении технологий автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров счет идет буквально на минуты. Фото: ЮТУ

На внутреннем рынке России в прошлом году было проведено 410 проверочных мероприятий. В результате из торгового оборота изъято более трех тонн санкционной продукции, более 1,2 миллиона единиц табачной продукции без акцизных марок, порядка 9,5 тысячи единиц товаров, реализуемых с нарушением установленных правил обязательной маркировки средствами идентификации. Всего было возбуждено 157 дел об административных правонарушениях и 15 уголовных дел.

С ЧЕМ ЛОВЯТ КОНТРАБАНДИСТОВ

- Какие произошли изменения в правоохранительной деятельности? Стало ли больше попыток незаконно ввезти оружие, наркотики, или объем контрабанды наоборот снизился?

- Приостановление авиационного сообщения практически во всех международных аэропортах, расположенных в регионе деятельности Южного таможенного управления, а также отмена таможенного контроля на границе с новыми субъектами отразились на правоохранительной деятельности таможенных органов. В прошлом году общее количество выявленных таможнями региона административных правонарушений сократилось на 17,7 процента. При этом более чем в три раза выросло количество нарушений по контрабандообразующим составам.

По числу уголовных дел наблюдается небольшой рост. В 2022 году таможнями ЮТУ возбуждено 249 уголовных дел по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов, годом ранее их было на три меньше.

При этом бюджетная эффективность одной таможенной проверки составила 8,7 миллиона рублей. Фото: ЮТУ

При этом по результатам прошлого года мы отмечаем положительную динамику возбуждения уголовных дел по преступлениям, ответственность за которые предусмотрена статьей 226.1 Уголовного кодекса. Это обусловлено существенным ростом количества дел по контрабанде товаров военного назначения, военной техники и боеприпасов, а также по контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Выросло количество уголовных дел по фактам незаконного перемещения наличных денег, а также по фактам перемещения наркотических средств. Была продолжена целенаправленная работа по выявлению и пресечению преступлений экономической направленности, борьбе с уклонением от уплаты таможенных платежей. В результате по статье 194 Уголовного Кодекса было возбуждено 50 уголовных дел, общая сумма уклонения по указанным делам составила более 230 млн рублей.

- Какие наиболее значимые задержания за последнее время стоит выделить?

- Я бы остановился на нескольких примерах. Необычное и крупное задержание в прошлом году было в новороссийском порту. Таможенники совместно с коллегами из пограничного управления пресекли попытку незаконного перемещения через границу более тонны сушеных растений, содержащих в своем составе наркотическое средство. Растение было обнаружено таможенниками в прибывшем по железной дороге из Узбекистана контейнере. Экспертиза показала, что растение содержит в своем составе наркотическое средство.

После выпуска товаров доначислено таможенных платежей, пеней, штрафных санкций в сумме 1,7 миллиарда рублей. Фото: ЮТУ

Незаконный вывоз из России в Абхазию крупной партии наличных денежных средств предотвратили в прошлом году сотрудники Краснодарской таможни на посту МАПП Адлер. В ходе контроля транспортных средств инспекторы обнаружили 107 млн рублей в автомобиле марки Lexus, который перемещался через границу.

Сотрудники Южной оперативной таможни пресекали попытки недобросовестных граждан пересылать по почте предметы военной амуниции. Так, таможенники перехватили 12 посылок, отправленных жителем Симферополя в США, Канаду и Францию, с комплектующими военного назначения. При последующем обыске в доме отправителя правоохранителями было изъято порядка 500 единиц военной продукции.

Если говорить о Ростовской области, то достаточно часто в прошлом году мы фиксировали нарушения на водном транспорте в портах области, связанные с недекларированием топлива и запасных частей для теплоходов, а также незаконным перемещением товаров членами экипажей – валюты, алкогольной и табачной продукции, запрещенной литературы.

- Какие дальнейшие изменения и перспективы ждут Южное таможенное управление в наступившем году?

- На состоявшемся на прошлой неделе заседании коллегии ЮТУ как раз были определены направления работы, которым следует уделить отдельное внимание в этом году. В текущих условиях приоритетный характер имеет работа по обеспечению реализации задач, решаемых в рамках специальной военной операции, а также по поддержанию законности в действиях должностных лиц.

Таможенники перехватили 12 посылок, отправленных жителем Симферополя в США, Канаду и Францию, с комплектующими военного назначения. Фото: ЮТУ

Ключевой долгосрочный ориентир в нашей работе – это утвержденная Правительством России стратегия развития до 2030 года. Согласно стратегии целью развития Федеральной таможенной службы является формирование к 2030 году качественно новой, насыщенной «искусственным интеллектом», быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, «умной» таможенной службы, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства. В стратегии заложено более 20 ориентиров, но обобщенно их можно объединить в четыре блока. Первый - создание благоприятных условий для осуществления внешней торговли и эффективного взаимодействия с участниками ВЭД. Второй - полномасштабная цифровизация и автоматизация деятельности таможенных органов. Третий - внедрение передовых методов таможенного контроля после выпуска товаров, совершенствование деятельности по поиску и анализу информации. И четвертый - эффективное противодействие угрозам экономической безопасности, что особенно актуально сегодня.

Таможенные органы Южного таможенного управления обладают достаточными ресурсами и потенциалом, и поставленные руководством страны и Федеральной таможенной службы задачи мы обязательно выполним.

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