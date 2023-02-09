В Ростовской области старший брат убил младшего ножом в грудь из-за зависти

В Ростовской области следком возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который убил брата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Новошахтинске, на скамье подсудимых оказался 47-летний мужчина. Его обвинили в том, что он расправился с младшим братом.

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, последние годы у братьев складывались непростые отношения.

Старший, Иван (все имена изменены – прим. ред.), возможно, в глубине души завидовал 43-летнему Ярику. Дело в том, что несколько лет назад старший из братьев сломал шейку бедра.

«ХОРОШИЙ БЫЛ МУЖИК»

Денег на операцию не было, с тех пор мужчина ходил с тростью. С работой не заладилось. Перебивался случайными подработками.

-То вишню собирал, то яблоки, - расскажут позже на суде соседи.

Да и личная жизнь у Ивана не складывалась: ни жены, ни детей. А Ярик, по словам матери, был бойким, задорным, дерзким.

- Хороший он был, - вспоминает пожилая женщина.

Младший брат трудился на стройках вахтовым методом. К слову, в его личной жизни дела также шли получше. Ярик воспитывал троих детей.

Как рассказала мать мужчин, сыновья часто ссорились из-за бытовых мелочей. А однажды Игорь даже ударил младшего ножом. Но тогда все обошлось.

ИЗ-ЗА ССОР СПАЛ В САРАЕ

Рана быстро зажила, и братья даже как помирились. Но ненадолго. Вскоре скандалы вспыхнули опять, да с такой силой, что Иван уходил ночевать в сарай.

- Там диван стоял у него, а больше никакой мебели не было, - расскажет позже мать.

Накануне убийства старший брат ночевал в сарае. А утром проснулся от того, что Ярик его бьет. До сих пор неясно, из-за чего вспыхнул тот роковой конфликт. Но в какой-то момент Иван нащупал на полу нож и схватился за рукоятку.

Он четыре раз вонзил клинок в грудь брата. Последний удар пришелся в спину.

- Иван всегда был тихим, смирным, зря не полезет, - расскажет потом мать на суде.

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЕРИЛА, ЧТО СЫНА СПАСУТ

Увидев, что брат не двигается, Иван выскочил на улицу и столкнулся там с матерю, которая только вернулась от соседки.

- Там твой сын лежит, - выкрикнул злоумышленник.

Женщина кинулась в сарай и увидела младшего на полу. Она вызвала скорую и полицию. Пенсионерка до последнего надеялась, что мужчину спасут. Но врач лишь констатировал смерть.

В этот же день старшего брата задержали.

- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство», - прокомментировала заместитель прокурора города Новошахтинска Ирина Поклад.

Районный суд огласил приговор по данному делу. Подсудимого приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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