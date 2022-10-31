После переписки дочь приехала из Донецка в Ростов – познакомиться с отцом. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Жительница Донецка Оксана Черноухова нашла своего отца спустя тридцать (!) лет в приюте для бездомных. Молодая женщина сумела простить непутевого родителя и даже помогает ему восстановить документы.

"ЗАВИДОВАЛА СВЕРСТНИКАМ"

Родители Оксаны поженились в начале восьмидесятых. Олег Черноухов тогда служил в космических войсках в Байконуре. Новобрачные переехали в квартиру, которую прапорщику выделило министерство обороны России.

А когда у пары родилась дочь, Олег три дня думал, как назвать девочку. Хотел, чтобы имя гармонировало с отчеством. На черно-белых снимках той поры семья выглядит счастливой. Однако брак продлился недолго, супруги разругались и разбежались. Оксане тогда было два с половиной года.

На память об отце у женщины остались всего несколько снимков. Фото: Личный архив героя публикации

- Я завидовала сверстникам, у которых были папы, - говорит 33-летняя женщина. - Своего я даже не помнила. Когда мне исполнилось 12 лет, мама сошлась с новым мужчиной и просила называть его отцом. Я отказывалась: считала это обманом.

В 19 ЛЕТ НАЧАЛА ПОИСКИ

Детство у девочки было несладким. Мама часто оставляла ее жить у бабушки. Красивую одежду и дорогие игрушки семья себе позволить не могла.

- Бабушка все время твердила, что денег нет, - вспоминает собеседница. - Мол, хочешь что-то купить – иди сдавать бутылки.

После училища Оксана трудилась дорожной рабочей – нелегкий заработок для девятнадцатилетней девушки. Тогда же начала поиски отца.

- Мама говорила, что не знает, где он и старалась всячески уйти от темы, - говорит Оксана. - На вопрос, почему они с папой разошлись, отвечала, что пил.

У НЕГО ДРУГАЯ СЕМЬЯ

В социальных сетях Оксана отыскала сестру отца – свою тетю.

- Она рассказала, что папа живет где-то на Севере, у него есть жена и сын, - рассказывает женщина.

Девушка испытала смешанные чувства: с одной стороны обрадовалась, что отец жив, с другой – расстроилась, ведь у него уже другая семья.

Детская обида вспыхнула с новой силой. Оксана почувствовала себя ненужной и прекратила поиски. Но когда у нее родился собственный ребенок, желание найти папу вернулось.

Сейчас Черноухов живет в приюте для бездомных, работает сторожем на автомобильной стоянке и оформляет российский паспорт. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Телепередача «Жди меня» казалась молодой женщине недосягаемой. Поэтому она много времени проводила в социальных сетях, просматривала профили мужчин с именем и фамилией отца: изучала, кто они и откуда.

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!»

Наконец, в «Одноклассниках» Оксана нашла человека, которого так долго искала. «Здравствуй, папа! Это твоя дочь Оксана. Как у тебя дела? Где ты сейчас?» - написала она незнакомцу и стала ждать ответа. Спустя несколько дней владелец странички вышел на связь.

- Отец написал, что у него ничего нет. Видимо, думал, что я буду просить у него денег, - улыбается Оксана. - Но я ответила, что мне ничего не надо. Я просто рада, что он жив и здоров.

На всякий случай Оксана устроила виртуальному собеседнику тест. Задавала вопросы о себе, о матери, об их недолгой совместной жизни. И только после этого окончательно убедилась - это тот самый Олег Черноухов, человек, давший ей жизнь. Постаревший и тяжело больной.

После переписки дочь приехала из Донецка в Ростов – познакомиться. Несколько дней они провели в гостинце: рассказывали друг другу, как жили последние тридцать лет.

"ЗАЧЕМ НАМ ЕГО ПРИВЕЗЛИ? ОН ЖИВОЙ!"

Бросив семью, Олег скитался по стране: трудился в шахтах, на стройках, в частном охранном предприятии… Не раз попадал в пьяные передряги, из-за чего «заработал» судимость. Одно время Черноухов, действительно жил с женщиной, у которой был сын от другого мужчины, но своих детей кроме Оксаны у него нет. Она – его единственный ребенок.

В 2015 году Олег попал в страшную аварию и стал калекой.

- Это случилось в Воронежской области, - рассказал корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону" сам бездомный. - Возвращался ночью с шабашки, шел по обочине, как вдруг меня сбила машина. Я перелетел через крышу автомобиля и грохнулся на дорогу. Меня запихнули в багажник, вывезли за город и бросили умирать. Проезжавшая мимо девушка подобрала меня и довезла до больницы.

В приемном отделении врач разрезал одежду, осмотрел травмы и попросил медсестру взять кровь для анализа. Она сказала, что у меня нет пульса, после этого я ничего не помню - отключился.

Очнулся на каталке под белой простыней, кое-как стянул ее. Увидел зеленые стены, белый потолок. Позже в помещение вошли двое мужчин в белых халатах и очень удивились. Один из них позвонил кому-то по телефону и спросил: «Вы зачем нам его привезли? Он живой!». Из больничного морга Олега забрали в палату. На теле пациента, казалось, не было живого места – сплошные переломы.

Молодая женщина сумела простить непутевого родителя и даже помогает ему восстановить документы. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Операция следовала за операцией. Но ноги оказались обездвижены, сустав сросся не правильно. После выписки Черноухов остался инвалидом.

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В сентябре 2020-го мужчина перебрался к другу в Ростовскую область. Жил в старом "КамАЗе". Работать не мог – состояние ухудшилось.

В ноябре знакомый предложил ему поехать в церковный приют для бездомных "Донская обитель". Здесь его и нашла Оксана.

В марте богадельню посетил главный врач и директор Центральной клинической больницы Святителя Алексия в Москве. Увидев Олега, он пригласил его на лечение. После сложной операции, мужчина снова встал на ноги.

Сейчас Черноухов живет в приюте для бездомных, работает сторожем на автомобильной стоянке и оформляет российский паспорт – в этом ему помогает дочь Оксана. Она подтвердила личность Олега в органах МВД, привезла необходимые справки из ЗАГСа, свидетельство о рождении…

Кстати, сейчас дочурке женщины два с половиной года – столько же было Оксане, когда отец ушел из семьи. Жизнь словно дает Олегу искупить вину и позаботиться о маленькой внучке.

- Долгие годы меня мучила обида. Но я сумела ее отпустить и простить отца, - признается молодая женщина.

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