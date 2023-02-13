На неделе дончан ожидают не только метели и штормовой ветер, но и дожди. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 13 - 17 февраля обещает все прелести конца ростовской зимы — снег, слякоть и гололедицу. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. Днем без существенных осадков. На дороге гололедица. Ветер западный и северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от -1 до -3.

Во вторник ночью небольшой снег, днем осадки — мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный 8-13 метров в секунду с порывами до 15-18. температура воздуха ночью от -2 до -4, днем от -1 до +1.

В среду пройдет слабый снег и мокрый снег. Днем ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Да дорогах — гололедица. Ветер юго-западный и западный с переходом на северо-западный и северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от -4 до -6, днем от 0 до -2.

В четверг на протяжении дня также ожидается небольшой снег. Будет дуть слабый ветер северо-западного и западного направления. В ночные часы столбики термометров покажут от -5 до -7, днем до -3 до -4.

В пятницу будет пасмурно, и только к вечеру может стать ясно. Слабый западный ветер к вечеру сменит направление на юго-восточное. В ночные часы похолодает до -8, а днем температура поднимется до -3 градусов.

В Ростовской области будет облачно с прояснениями. Днем местами - небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от -1 до -6, в Приазовье до +1.

Во вторник в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, днем с дождем, утром и днем местами сильные осадки. Местами мокрый снег будет налипать на провода и деревья. Ночью и утром в отдельных районах — метель, а днем — гололед. На дорогах — гололедица. Ветер западный и юго-западный 8-13 метров в секунду, местами с порывами до 15-18, днем по югу и востоку области порывы достигнут 19-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до -5, при прояснениях — до -9, днем от -2 до +3.

В среду в большей части территорий стоит ожидать слабый и умеренный снег и мокрый снег, по югу с дождем. Местами по югу гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах будет скользко — прогнозируют гололедицу. Ветер юго-западный и западный с переходом на северо-западный и северный 6-11 метров в секунду, местами с порывы до 12-14, ночью по югу до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -2 до -7, при прояснениях до -13, днем от -1 до -6, по югу до +2.

В четверг во многих районах стоит ожидать снег и мокрый снег, а в пятницу станет на пару градусов прохладнее, но обойдется без осадков.

А выходные принесут с собой потепление и дожди.

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