В Ростовской области пенсионерка отравилась мухомором, пытаясь вылечиться от старческих хворей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове врачи спасли 61-летнюю пациентку, поступившую с острым отравлением грибами. Врачи говорят, что в этом году грибники стали чаще травиться и попадать на больничную койку.

УГОЩЕНИЕ ОТ СОСЕДКИ

Пенсионерка поступила в крайне тяжелом состоянии. Доставили ее из Тарасовского района. Местные врачи, узнав о том, что накануне женщина лакомилась грибочками, связались с Центром острых отравлений Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону. Там-то медики и заподозрили у пациентки симптомы отравления бледной поганкой – очень ядовитым грибом, который растет и на Дону. Промедление было недопустимо. Поэтому женщину отправили в Ростов.

Пенсионерка рассказала, что накануне к ней в гости пришла соседка, которая и угостила ее только что пожаренными грибами с картошечкой. Причем, собрала деликатес где-то неподалеку от своего дома. Женщина вспоминает: сначала было очень вкусно, а потом стало очень плохо…

Бывает, вечером поел человек жареных грибов, а на следующий день – звонок в "скорую". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В случае с 61-летней пенсионеркой, все закончилось хорошо. Врачи справились с ситуацией. И женщину уже благополучно выписали из больницы.

"МУЖ ПРИВЕЗ ЦЕЛЫЙ БАГАЖНИК"

Но, как оказалось, эта 61-летняя пациентка отнюдь не единственная, кто этой осенью оказался в больнице с острым отравлением грибами. В том же Центре спасли супругов, но уже из другого района Ростовской области. Они рассказали, что являются опытными грибниками. Всегда ходили в лес по грибы. И ничего подобного прежде не случалось. А тут после сковородки со вкуснейшими свежесобранными грибами – началось неладное. Видимо, и к ним в корзинку угодила бледная поганка.

Еще одна пациентка - уже из Шахт, до сих пор продолжает проходить лечение в больнице.

- Муж у меня работает на микроавтобусе, - рассказала 42-летняя женщина. - Поступил заказ от группы грибников, отвезти их в лес. Муж в грибах хорошо всегда разбирался. Тоже поддался всеобщему азарту. И привез домой целый багажник. Мы их пожарили к ужину. Утром уже чувствовала головокружение. Но, думала, может, давление. Успела еще сбегать за тортом ко дню рождению сына. А потом мне стало так плохо, как никогда в жизни еще не было. Постоянно рвало, скрутило в три погибели. Муж тоже чувствовал недомогание. Но быстро пришел в норму. У него и вес гораздо больше, чем мой, и, видимо, ядовитый гриб в основном мне попался. Пришлось вызывать скорую. Спасибо ростовским врачам, которые спасли мне жизнь. Ведь у меня сын и дочка, и дел еще в жизни столько. Но, теперь я никому не советую есть лесные грибы. А сама, наверное, не смогу есть даже магазинные...

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Заказала мухомор у знахарки

Однажды к ростовским врачам попала 80-летняя бабушка, которая специально заказала мухомор у какой-то горе-знахарки из другого региона, вычитав, где-то, что мухомор будто бы избавляет от каких-то старческих хворей. Что абсолютно не подтверждается медициной!

Так вот, бабушка откусила от присланного мухомора кусочек. И вскоре ей стало так плохо, что Родные вызвали скорую. И даже привезли врачам надкусанный мухомор, упаковав его в пакет. Чтобы было понятно, что могло послужить причиной отравления. Врачам потребовалось четыре часа. После проведенной терапии состояние пенсионерки стабилизировалось, а опасность для жизни миновала. Вскоре ее выписали домой.

Заведующий Центром острых отравлений ГБСМП Ростова-на-Дону Хугас Поркшеян рассказал, как ежедневно с коллегами спасают жизни ростовчан. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Когда спасти невозможно

Хугас Поркшеян, заведующий Центром острых отравлений ГБСМП Ростова-на-Дону:

- У самых ядовитых грибов есть так называемый «светлый промежуток» - период, когда яд уже начал свое разрушительное влияние на организм человека, но симптомы в полной мере еще не проявились. Этим и опасна бледная поганка. Отведавший ее человек еще радуется жизни, не ощущает явных симптомов отравления, а яд бледной поганки его уже убивает. Печень уже безвозвратно разрушается. И такой период может длиться от 12 часов до 1,5 суток. Потом спасти человека бывает, увы, невозможно, несмотря на все принимаемые меры.

Бывает, вечером поел человек жареных грибов, а на следующий день – тошнота, головокружение, рвота, сильное обезвоживание. Звонок в "скорую". И отчаянная борьба токсикологов за его жизнь.

Кстати, бледную поганку очень легко спутать с маленьким шампиньоном. Порой в эту «ловушку» попадаются и самые бывалые грибники. Произрастает поганка в нашем регионе и средней полосе России. Она крайне ядовита.

ВАЖНО!

"Нельзя терять ни минуты!"

Токсикологи говорят, что с последствиями отравления бледной поганкой справиться гораздо сложнее. Она убивает печень. Причем, яд действует так, что, минуя стадию воспаления, сразу начинается жировая дистрофия и некроз. Когда печень начинает выходить из строя, нарастает общая интоксикация и останавливаются почки. Если вовремя не начать терапию и пытаться заниматься самолечением, то через четверо суток человека ждет самый печальный исход…

Так что, нельзя терять ни минуты драгоценного для спасения времени. И при первых признаках и подозрении на отравление грибами - немедленно в больницу!

Ростовские токсикологи рекомендуют не употреблять в пищу грибы, собранные в лесах и лесополосах в нашем регионе. Даже у опытных грибников есть опасность нарваться на ядовитые, которые хитро маскируются под съедобные. Если так любите грибы, то отдайте лучше предпочтение выращенным искусственным способом, продающимся в магазинах.

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