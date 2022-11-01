В Ростовской области зафиксировано 15 отравлений дикорастущими грибами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувший месяц в донском регионе с отравлением дикорастущими грибами к медикам обратились 15 местных жителей. Об этом сообщили в администрации Азовского района со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что нынешний показатель в три раза больше прошлогоднего. Четверо из отравившихся находились в тяжелом состоянии.

- Большинство из пострадавших собирали грибы самостоятельно в лесу и лесопосадках, многие не смогли определенно назвать вид собранных грибов, - отмечается в сообщении.

Дончанам также напомнили о том, что собирать грибы в донском регионе опасно для здоровья.

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