В Ростовской области зафиксировано 15 отравлений дикорастущими грибами.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За минувший месяц в донском регионе с отравлением дикорастущими грибами к медикам обратились 15 местных жителей. Об этом сообщили в администрации Азовского района со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
В ведомстве отметили, что нынешний показатель в три раза больше прошлогоднего. Четверо из отравившихся находились в тяжелом состоянии.
- Большинство из пострадавших собирали грибы самостоятельно в лесу и лесопосадках, многие не смогли определенно назвать вид собранных грибов, - отмечается в сообщении.
Дончанам также напомнили о том, что собирать грибы в донском регионе опасно для здоровья.
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