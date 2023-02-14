Родные погибших от взрыва электросамоката мамы и дочки боятся, что не попадут на их похороны в Ростове

Пожар, унесший две жизни, произошел в пятиэтажном доме в квартире, расположенной на втором этаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове следователи выясняют детали трагедии, унесшей две жизни. Как сообщает региональный следком, во время пожара, случившегося в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажной хрущевки, погибли 39-летяя женщина и ее 16-летняя дочь. 42-летний глава семьи доставлен в больницу. Трагедия произошла в доме на 2-й Краснодарской.

- По факту гибели двоих человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сказали в следкоме.

По словам источника «КП - Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона, пожар вспыхнул из-за взрыва электросамоката. По предварительным данным, устройство стояло на подзарядке, раздался хлопок. После этого произошло возгорание.

Наталья и ее дочь Марина (имена изменены – прим. ред.) скончались от отравления угарным газом.

Позже выяснилось, что люди переехали в Ростов из Луганской Народной Республики. Они надеялась, что здесь они будут в безопасности. В донской столице супруги сняли квартиру, нашли работу, устроили дочь в школу. Жизнь стала налаживаться - за пару месяцев до трагедии семья собиралась выкупить арендованную «однушку».

Родные погибшей женщины остались в ЛНР. Как рассказали ее сестры корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», они много лет с ней не общались.

- Так сложилось, что мы последние годы не общались. Наташа с семьей переехала в Ростов из Луганской области. Мы из новостей узнали, что ее нет в живых, - делятся женщины.

По словам собеседниц, с главой семьи они еще не связывались. Дело в том, что он в больнице, и у него с собой нет телефона. В каком состоянии мужчина, неизвестно. родственницы опасаются, что не смогут попасть на похороны сестры и племянницы.

- Вдруг мы и не узнаем даже, где их упокоят, - сетуют родные.

Также, по словам сестер, они в ближайшее время все-таки приедут в Ростов, чтобы попасть на похороны или организовать траурное мероприятие, если этим не занялись другие близкие.

Коллектив «Комсомольской правды» приносит соболезнования родным и близким погибших.

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