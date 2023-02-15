В Ростовской области мужчина упал под движущийся поезд и выжил

Мужчина попал под поезд и выжил Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, на железнодорожной станции Лихая, произошло ЧП, рассказал источник в правоохранительных органах региона. По данным собеседника издания, мужчина упал под поезд, в котором ехал до Ростова.

Дело в том, что пассажир состава «Москва – Ростов» - заядлый курильщик. Поскольку в тамбуре или в санузле этого делать нельзя, он выходил на улицу на каждой остановке.

Когда состав остановился на станции «Лихая», исключение не сделал. Правда 55-летний мужчина не учел, что здесь поезд стоит совсем недолго.

По словам очевидцев, пассажир не тушил сигарету до последнего. В итоге состав тронулся, а мужчина все еще стоял на перроне. Сделав последнюю затяжку, он запрыгнул на подножку двигающегося вагона, но не удержался и упал в проем между платформой и рельсами.

К счастью, состав еще не набрал скорость, а машинист, по всей видимости, увидел, что произошло, и затормозил.

После этого, пассажир, как ни в чем не бывало, выбрался из-под поезда, зашел в свой вагон и продолжил путь.

Но история на этом не закончилась.

Как рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО, полицейские установили личность пассажира. Он оказался уроженцем Краснодарского края.

- В действиях гражданина усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 11.17 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Теперь пассажиру грозит штраф до четырех тысяч рублей.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, как 39-летняя жительница Мясниковского района переходила железнодорожное полотно прямо перед движущимся составом. Видимо, дончанка была уверена, что успеет пересечь дорогу, однако просчиталась. Поезд на скорости сбил женщину, удар пришелся по касательной. Дончанку отбросило на насыпь около железной дороги, после чего она потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь и пострадавшую отвезли в больницу.

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