Спустя годы "молчания" за решеткой телохранитель решил заговорить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот уже 12 лет прошло со дня трагедии, которая потрясла всю страну. 4 ноября в особняке кубанского коммерсанта Сервера Аметова жесточайшим образом расправились с самим хозяином, его женой, невесткой и девятимесячной внучкой, заглянувшими в гости соседкой и ее сыном подростком. А также с четырьмя гостями из Ростова-на-Дону – бизнесменом с супругой и двумя их маленькими дочками. Тогда были убиты 12 (!) человек.

Причастных к преступлению задержали. Но не исключено, что скоро последует и продолжение расследования прежде не раскрытых дел этой банды.

ОТ 15 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ДО ПОЖИЗНЕННОГО

Как известно, суд над «цапками» состоялся в Краснодарском краевом суде. Некоторые члены банды не дожили до приговора. Двое, по официальной версии, скончались в СИЗО. Сам главарь умер в камере после перенесенного инсульта и оторвавшегося тромба. Остальные получили сроки - от 15 до 20 лет лишения свободы.

Пожизненное лишение свободы получил возглавлявший охранное агентство «цапков» Вова по кличке Беспредел - здоровяк с атлетическим телом и «железными» кулаками. Следствие доказало, что он также участвовал в расправе в доме Аметова.

Правда, никто в Кущевской уже не помнит, почему он получил такое прозвище. То ли потому, что никто в округе не в силах был противостоять ему в драке. То ли, что однажды местные правоохранительные органы завели на него аж 11 (!) дел по «административке». То ли потому, что при покровительстве хозяина творил страшные вещи.

В 2010 году он сбежал из страны. А после объявления в международный розыск задержан в Киеве и выдан российской стороне местными правоохранителями.

Члены банды получили тюремные сроки разной продолжительности - вплоть до пожизненного. Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАССТРЕЛ МАШИНЫ «ФРАНЦУЗА»

Однако отметились «цапки» и в донской столице. На их счету покушение на ростовского уважаемого коммерсанта, которого в определенных кругах называли «Француз».

Родом тот был из Крыловской - соседней станицы с Кущевской. Владел ликеро-водочным заводом на Кубани. Пользовался огромным авторитетом в бизнес-сообществе. И именно к нему в 2010 году обратился за помощью убитый в своем доме Север Аметов, когда у него в Кущевской возникли разногласия с «цапками». Подробности того дела прозвучали во время суда.

Якобы главарь банды собирался встретиться с «Французом» в Ростове как раз накануне громкого кущевского убийства. Однако сразу после этого автомобиль BMW, на котором «Француз» возвращался поздним вечером вместе с водителем-охранником и 17-летним внуком в свой особняк, был буквально расстрелян из автоматов. Двое неизвестных поджидали возле дома в отечественной легковушке.

По роковой случайности, за рулем машины в тот момент находился внук предпринимателя. Его учил водить охранник, поэтому сам бизнесмен пересел на заднее сидение и чудом остался жив. Остальные же погибли на месте.

На похороны пришли и «цапки». А их главарь даже предложил бронированную машину. В одном из визитеров «Француз» узнал того, кто выскочил в тот роковой вечер прямо перед его машиной и стал стрелять из автомата. Им оказался Вова Беспредел. Бизнесмен утверждал: несмотря на то, что на лице киллера была маска, он навсегда запомнил его холодный безжалостный взгляд.

Уже на суде выживший предприниматель передал судье подлинник «письма», которое потом прислал ему «Вова Беспредел» и просил простить за то, что убил его родственника.

- Почему вас называют «Французом»? – поинтересовался судья.

- Потому что я всегда элегантно одевался и был галантен. Так меня называла одна девочка, - загадочно ответил бизнесмен.

По словам Вовы Беспредела, оставшиеся на воле обещали ему смягчить долю в тюрьме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОМУ - КРАБЫ, А КОМУ И ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ

После приговора Вова Беспредел тихо отбывал пожизненное в колонии в Мордовии. Шил там жилетки. Но потом согласился дать интервью журналистам, в котором утверждал, что невиновен. А те в свою очередь рассказали ему о том, что другой осужденный на 20 лет лишения свободы член банды «прославился» на всю страну деликатесами, шашлыком и крабами. Такой пир он закатывал во время отсидки.

И потом спросили у Вовы: что ему подают на завтрак? Он ответил: чай и хлеб. Визитеры переспросили: хлеб хоть с маслом? Оказалось, что нет…

И вот года полтора назад Беспредел друг решил дать показания о преступлениях «цапков», прежде считавшихся нераскрытыми.

«ОБЕЩАНИЕ СВОЕ НЕ ВЫПОЛНИЛИ»

Например, про вымогательство у кущевских предпринимателей. И про убийство бывшего в 2001 году главы администрации Кущевского района. «Цапки» попросили того быть поручителем по делу о долгах терпящего бедствие совхоза, чтобы прибрать гектары земли к рукам. А когда чиновник попытался воспрепятствовать переделу кубанских земель, то его решили убрать.

Говорят, услышав, что другие осужденные по делу "цапков" позволяют себе морепродукты в камере, Вова Беспредел заговорил. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мокрое дело якобы поручили еще одному участнику банды по кличке Витамин. И тот, по версии говорящего, застрелил жертву прямо во дворе администрации. Вова Беспредел утверждал: Витамин сам рассказал ему об этом перед тем, как умер в СИЗО… В 2021 году следователи возобновили дело об убийстве чиновника.

Сам Вова Беспредел должен был дать показания по видеосвязи из колонии в суде Ленинского района Ростова. Но потом по объективным обстоятельствам это пришлось отложить. Однако, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о нераскрытых преступлениях в Кущевской, к которым могут быть причастны «цапки». И речь идет не только об убийстве чиновника. Так что, возможно, у громкого дела банды «цапков» будет продолжение.

Кстати, когда у Вовы Беспредела спросили: почему он решил заговорить об обстоятельствах этих преступлений, спустя столько лет? Он якобы ответил, что хочет восстановить справедливость: мол, те, кто был в курсе финансов банды и остался на свободе, будто бы обещали поддерживать его в колонии. Но обещание свое не выполнили...

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Ровно 12 лет прошло со дня чудовищной кровавой резни в станице Кущевской. Зверства учинила банда «цапков», которая в одночасье прогремела на всю страну. 4 ноября 2010-го были убиты 12 человек. Головорезы расправились с семьей фермера Сервера Аметова. Преступники зарезали хозяина дома, его родню и гостей. Не пощадили даже детей! А, чтобы скрыть массовое убийство, подожгли дом.

Как позже выяснится, причиной жестокой бойни станет месть. (Подробности)