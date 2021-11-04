Ростовский след кущевской трагедии: 11 лет назад бандиты уничтожили семью предпринимателя из шести человек

В центре мемориала - памятники двум маленьким девочкам. Младшей - и полтора года-то толком не исполнилось. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

4 ноября – годовщина со дня потрясшей всю страну своей жестокостью трагедии в станице Кущевской Краснодарского края, унесшей жизни 12 человек, включая четырех детей.

Тогда, в далеком 2010 году, в доме местного предпринимателя Сервера Аметова вместе с хозяевами была убита ростовская семья. Финансовый директор крупнейшего на Юге России агрохолдинга Владимир Мироненко, его жена-врач Марина, две дочери, а также тесть с тещей - Виктор и Лидия Игнатенко.

СУПРУГИ МЕЧТАЛИ О ДЕТЯХ

Марина Мироненко работала в одном из ростовских медицинских центров врачом-эндокринологом в терапевтическом отделении. Но, когда случилась трагедия в Кущевке, была во втором декрете.

По словам ее коллеги, пара познакомилась в компании общих друзей. Владимир очень красиво ухаживал за будущей женой - дарил подарки и цветы. Они поженились через полгода. А быть мамой - была заветная мечта молодой женщины. Она родила супругу двух прекрасных дочерей и очень гордилась своей семьей. Показывала коллегам фото. А еще ее знакомая рассказала, что они ездили в гости в Кущевку всей семьей, в год - по нескольку раз, потому что дружили с Аметовыми.

О погибшем Владимире сослуживцы говорили как один: настоящий профессионал, а еще - открытый человек с чувством юмора, который очень сильно любил свою семью.

Марина и Владимир очень гордились своей семьей. Фото: соцсети, личный архив друзей семьи.

ШЕСТЬ ЧЕРНЫХ ОБЕЛИСКОВ

Северное кладбище Ростова – самое большое в Европе. Настоящий город мертвых… Но спросите здесь у любого кладбищенского работника: «Где мемориал жертвам Кушевской трагедии?» и сразу укажет на это скорбное место. Его знают и помнят все.

Расположенное в самом элитном квартале, где пышность некоторых надгробий граничит с искусством, оно сразу выделяется… Нет, не размером. А щемящей болью и скорбью, которой веет от шести черных, выстроившихся в ряд обелисков. Возле каждого – по букету цветов.

В центре мемориала - памятники двум маленьким девочкам. Младшей - и полтора года-то толком не исполнилось…

11 лет назад корреспондент «КП–Ростов-на-Дону» присутствовала на отпевании и похоронах:

- В ростовский храм Преподобного Серафима Саровского на улице Портовой (членом попечительского совета которого, кстати, был погибший глава семьи Владимир Мироненко, - прим. авт.) доставили шесть лакированных гробов – два из них совсем маленькие, были оббиты белым атласом. Детские... Все они были закрытыми

Проститься с погибшей семьей пришли и просто ростовчане, потрясенные этой трагедией. В храме тихо мерцали свечи. Обряд отпевания совершал сам настоятель храма Иоанн Осяк. Его речь была проникновенной. Он говорил о том, что жизнь – это божий дар. И никто не вправе забирать ее у человека. Но особенно страшно, когда погибают дети…

- И нам всем очень больно прощаться с этой невинно убиенной ростовской семьей, - продолжил отец Иоанн. - Но смерть означает конец только земной жизни и переход в жизнь вечную. Душа – бессмертна.

Он призвал помолиться за души всех погибших в тот страшный день в Кущевской.

- Когда из храма выносили гробы, люди шли следом и плакали, - вспоминает корреспондент «КП-Ростов-на-Дону». - Семью Мироненко хорошо знали и уважали в Ростове. Проводить их в последний путь приехали близкие и дальние родственники. На Северном кладбище уже все было готово к погребению... Невыносимо больно было, когда в маленькие могилы опускали маленькие гробы с телами убитых девочек.

А спустя совсем немного времени вместо шести крестов, возвышавшихся над могилами, появились те самые гранитные надгробия.

ОХОТА НА РОСТОВЧАНИНА?

Даже, спустя столько лет после трагедии и вынесения приговора членам кущевской банды, продолжают обсуждаться версии о том, почему бандиты напали на дом Аметова именно в тот день, когда к нему приехали Мироненко.

На этот счет, по одной из версий, у нападавших тоже могли быть вполне понятные причины.

Последняя должность Мироненко – финансовый директор. Предприятие являлось одним из крупнейших российских холдингов, занимающихся, в том числе, экспортом сельхозпродукции и растительных масел. Головной офис - в Ростове-на-Дону, но поставляли продукцию во все регионы России, страны СНГ и дальнего зарубежья.

- Как уже звучало не раз, у Цапков была вражда с семьей краснодарского фермера Аметова. И одна из вероятных причин – борьба за сферы влияния, ведь плодороднейшая земля в районе станиц Крыловской и Кущевской ценится на вес золота. Задумайтесь: зерно, сельхозпродукция, растительные масла – получается, что бизнес-интересы в этих сферах были у всех троих вышеназванных участников этой истории. Возможно, финансовый директор крупнейшего на Юге России холдинга 4 ноября прошлого года отправился в Кущевскую не только, чтобы с семьей навестить своего хорошего друга, но и договориться с ним о каких-то видах сотрудничества в сфере сельхозпредприятий. Если это так, то для третьей стороны слиянием двух крупнейших противников могло стать катастрофическим , - считают некоторые эксперты, но не все из них даже сейчас готовы называть свои имена.

Эта версия звучала и на суде. Но официальной версией стали все же только разногласия Сервера Аметова с бандой Цапков на коммерческой почве. Кстати, и сразу после трагедии в официальном заявлении компании, где работал ростовчанин говорилось: «Это убийство – большая трагедия. Но нет ни одной причины, связать это преступление с профессиональной деятельностью Мироненко». Отмечалось, что у погибшего не было врагов.

Семья погибла в один день. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

ДОМ В РОСТОВЕ И "ФРАНЦУЗСКИЙ ВОПРОС"

Тем временем, в пользу того, что аппетиты банды пересекались непосредственно с Ростовом и действующими здесь сферами бизнеса, говорит еще несколько фактов.

Не исключено, что были интересы в сфере поставок зерна через Ростовский порт. Исторически так сложилось, что он специализировался на зерне и занимал в этой сфере твердые и выгодные позиции. Не зря, крупные агропромышленные холдинги Краснодарского края везли урожай именно сюда.

У цапков же были предприятия по торговле зерном. Например, с довольно поэтическим названием «Райская роза». И они уже вели дела с некоторыми ростовскими предпринимателями. Развивались, так сказать.

Кстати, сам Сергей Цапок, по воспоминаниям ростовских сыщиков, примерно с 2008 года обосновался в роскошном особняке в донской столице, на Западном. Решил осесть в Ростове основательно? По некоторым данным, там его и задержали после Кущевской трагедии. И там сразу после этого прошли обыски.

- Цапок имел связи с ростовскими бизнесменами, участвовавшими в бизнес-сферах Кубани, в той же Кущевке, - считают некоторые ветераны ростовского сыска, имеющие информацию о расстановках в теневом мире криминалитета Ростова-папы того времени.

К слову, в июне 2010 года в Пролетарском районе Ростова-на-Дону было совершено покушение на авторитетного ростовского предпринимателя по прозвищу «Француз», который тогда был совладельцем одного из крупнейших торговых комплексов. Его машина была расстреляна в переулке Упорном. Но коммерсанта спасла случайность. В тот вечер он пересел на заднее сидение. А впереди сидели его водитель и 17-летний внук. Они и погибли.

Уже после прогремевшей на всю страну кущевской резни и аресте банды цапков, один из ее членов – стал сотрудничать со следствием. И рассказал, что дядя главаря – Николай Цапок и «Француз» были знакомы много лет. И сам «Француз» когда-то жил в Кущевской и находился в дружеских отношениях с фермером Сервером Аметовым…

При этом Сергей Цапок стремился, видимо, избавиться от бандитского имиджа. И 2010 году даже защитил в Ростове диссертацию по социологии, став кандидатом наук. Скончался он в СИЗО Краснодара.

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