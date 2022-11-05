В Ростовской области впервые появится дорожный знак «Осторожно, ежики!»

Компания ростовчан собралась и решила: почему бы не помочь ежикам? Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Под Ростовом впервые в донском регионе появится дорожный знак «Осторожно, ежики!» Его установят на трассе недалеко от Ростова, где колючие массово гибнут под колесами автомобилей. Об этом рассказал ростовский продюсер Сергей Пименов.

МУЖИКИ: «МЫ ТУТ СПАСАЕМ ЕЖИКОВ ОТ СМЕРТИ»

Как бы грамотно ни были построены дорожные магистрали, у природы — свои планы на братьев наших меньших. И часто целые потоки диких животных пересекают трассы, при этом многие гибнут под колесами автотранспорта. А помощь приходит, как оказывается, порой совершенно случайно.

- Встречались мы сегодня с мужчинами по одной общественно полезной теме, кофе попили, истории травим. И они мне говорят: «Мы тут ежиков спасаем от смерти», - вспоминает Сергей Пименов. - Я: «Каких ежиков?», а они - «Натуральных, самых настоящих диких». И тут слышу историю, которая потрясла даже меня.

Как оказалось, один из этих ростовчан сбил на дороге ежика, а через время понял, что это была не случайность. И погибшие под колесами животные в этом месте — закономерность.

- Ездили мужчины по одной и той же дороге под Ростовом, возле рощи, на работу каждый день. А там в одном месте ежики дорогу переходят часто, и их периодически машины давят, - продолжает ростовчанин. - Оказалось, что ежики, бедняги, спят большую часть года, а потом брачный период начинается, ну они и давай через дорогу там гонять... И поняли они, что у них там переход конкретный, и давят их сотню в сезон.

Новый дорожный знак появится на дороге под Ростовом. Фото: страница Сергея Пименова в соцсети

САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ЕЖИК В ТУМАНЕ

Тогда ростовчане не просто посмеялись насчет необычной затеи, но перешли от слов в делу и обратились сразу в несколько инстанций.

- Позвонили в Ростпотребнадзор, рассказали историю, говорят: «Хотим знак установить особый». Отправили их в Природоохрану, - рассказывает активист. - Там поддержали. Короче, потратили мужчины много времени, денег и (внимание) имеют на руках все необходимые разрешения, разработали уникальный знак. Все во всех инстанциях согласовали, и через несколько дней этот знак там поставят.

Сергей занимался разработкой и изготовлением уникального знака, а его товарищи собираются его установить. Знак на удивление узнаваем - он похож на персонажа легендарного советского мультфильма «Ежик в тумане». Кажется, теперь в соцсетях у путешественников по донскому региону появятся новые фото...

Активист обещал сообщить и показать, где конкретно такой знак установлен и где донским автомобилистам стоит сбрасывать скорость, чтобы не задавить колючих. По словам Сергея, установка назначена на понедельник, 7 ноября.

- Если бы этот знак с полным пакетом документов не увидел, я бы никогда не поверил в это, - признается ростовчанин. - Как поставят, сообщу, где он стоит, чтобы каждый мог поехать и убедиться, что есть в мире такие люди, которые в наше тяжелое время делают такие добрые дела.

А КАК ЕЩЕ ВОПРОС РЕШАЕТСЯ?

С середины прошлого века во Франции, а потом и в других странах такую проблему стали решать с помощью экодуков — рукотворных мостов через дорогу, которые максимально похожи на природные тропинки, или подземных тоннелей для мелких животных. По ним животные безопасно идут туда, куда их зовет природа.

Как замечают подписчики, подобные знаки, предупреждающие о массовом переходе ежей, есть в Карелии. И не только «Осторожно, ежики!», но и «Осторожно, лоси!» или даже «Осторожно, медведи!» И, если вдруг машина врежется в лося, то это может оказаться фатальным не только для животных, но и для людей.

- Лось вообще опасный товарищ. Живых в машине не оставляет, - заметила подписчица Сергея.

Но там, где вопрос миграции животных стоит не так остро, и без экодуков вполне справляются дорожные знаки. Понятное дело, что стопроцентно знак не спасет от гибели животных от лихачей, которые скорость не сбросят. Но выживаемость этих мелких млекопитающих на нерегулируемом ежовом пешеходном переходе может повыситься кратно.

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