Хит "Ясные дни" сделал свое дело: вместо обещанного дождя выглянуло солнце. Фото: Иван МАКЕЕВ

Концерт Олега Газманова в Ростове-на-Дону 5 ноября 2022 вот-вот начнется в парке Левобережном. Вместе с ростовчанами на концерт вышли и корреспонденты «КП — Ростов-на-Дону». Сообщают, что этот праздник собрал рекордное количество зрителей. Мы ведем прямую трансляцию концерта. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть выступления народного артиста России и окунуться в атмосферу праздника на левом берегу!

Людей на концерт собралось так много, что, чем ближе к сцене, тем труднее дышать — такие плотные ряды зрителей.

Ростовчан собралось на левом берегу так много, что в первых рядах вздохнуть тяжело. Фото: Екатерина ПОПОВА

Ростовчане пришли заранее — сначала посмотреть концерт ростовских коллективов, а после трех часов дня на сцену выйдет народный артист России.

Напомним, концерт Олега Газманова в Ростове должен был состояться еще в День города, 17 октября. Но дончане обратились к губернатору Василию Голубеву с просьбой масштабный концерт на Театральной площади не проводить, а поддержать наших бойцов на Донбассе.

Что касается концерта 5 ноября, то власти Ростова заверили, что на это выступление казна денег не тратила, и с приглашением звезды помогли партнеры.

Ростовчане с первых аккордов включаются в каждую песню и дружно подпевают.

Записали, как ростовчанки любят песни Олега Газманова и громко поют вместе с народным артистом.

Артист говорит, куда не привозит хит "Ясные дни", везде даже запланированный дождь отменяется. Кажется, и в Ростове схема сработала.

Не знаем как, но даже самые маленькие знают слова песен, которым даже больше 30 лет.

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