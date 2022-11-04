Власти Ростова приглашают горожан на концерт Олега Газманова 5 ноября

Олег Газманов исполнит и новые, и давно полюбившиеся ростовчанам песни Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Ростова приглашают гостей и жителей города на концерт Олега Газманова 5 ноября. Выступление народного артиста пройдет в парке «Левобережный» в 15:00. На патриотическое мероприятие приглашают жителей всех возрастов.

По словам начальника отдела по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Марии Петровой, он исполнит и новые, и давно полюбившиеся ростовчанам патриотические песни вживую. Акция направлена на поддержку участников специальной военной операции и жителей новых российских регионов.

Также в праздничный день ростовчан и гостей города ждет гастрофестиваль, где желающие смогут попробовать плов, драники, самсу и другие блюда. Он будет проходить в течение двух дней — 4 и 5 ноября.

Четвертого ноября площадкой праздника станет Фонтанная площадь, а пятого - гурманов соберет парк Левобережный.

Кроме того, по всему городу будут проходить патриотические мероприятия, показы фильмов, выступления творческих коллективов и многое другое.

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