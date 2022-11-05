21 удар ножом в возлюбленную: Жителя Калмыкии обвиняют в убийстве сожительницы и нападении на подростка

Женщина умерла от 21 ранения ножом. После орудие пустили в ход против соседского мальчика. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Шокирующая своей жестокостью история случилась в Калмыкии. Там под суд пойдет местный житель, которого обвиняют в том, что он заколол свою сожительницу и пытался убить соседского подростка. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

21 РАЗ УДАРИЛ НОЖОМ

Все произошло в поселке Аршан в черте региональной столицы Элисты. На кадре следователей с места преступления видно, что жили люди небогато. Старые обои, мебель, малышка стиральная машинка-полуавтомат. Испугавшись чужих людей, на диван забралась крохотная собачка, похожая на той-терьера.

По версии следствия, 52-летний местный житель, 23 июля этого года задумал недоброе...

В три часа дня он схватился за нож и стал им бить свою сожительницу. Позже судмедэксперты насчитают на теле несчастной, которая была ровесницей предполагаемого убийцы, 21 колото-резаную рану. Он полученных ранений она скончалась на месте.

Расследование подошло к концу. Мужчину обвиняют по двум статьям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этом мужчина не остановился. С тем же ножом он направился к соседям. У входной двери соседского жилища встретил 16-летнего парня, которого ударил ножом в живот. Медики подтвердят проникающее ранение.

ДО 15 ЛЕТ

- В ходе расследования удалось собрать достаточное количество доказательств, подтверждающих причастность фигуранта к преступлениям, - считают в следкоме Калмыкии.

Мужчину обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса — «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». По первой статье грозит наказание от 6 до 15 лет лишения свободы, а по второй — до десяти. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

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