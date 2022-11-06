В Калмыкии осудили ветеринара, который за полтора миллиона закрыл глаза на безопасность мяса

Больше двух лет на прилавки и столы попадало мясо без ветеринарной проверки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После этой новости стейк с кровью готовить вряд ли захочется - тут на ум приходят школьные уроки биологии про паразитов и конкретно ленточный червь - бычий цепень, заражение которым доводит не только до интоксикации, но в худшем случае до эпилепсии.

В Калмыкии заместителя начальника районной станции по борьбе с болезнями животных осудили за получение взяток и служебный подлог. За этими юридическими формулировками — реальная опасность здоровью людей, ведь на прилавки поступало мясо безо всяких проверок. Подробностями расследования с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ЗА 2 ГОДА И 3 МЕСЯЦА

По версии следствия, обвиняемый в течение двух с лишним лет, с ноября 2019 года по январь 2022-го, получил от заготовителей мяса из Калмыкии и Стапропольского края взятки на сумму более полутора миллионов рублей.

Деньги передавали индивидуальные предприниматели за выдачу ветеринарных свидетельств — якобы их коровы, отгруженные с территории Черноземельского района Калмыкии в убойные цеха, прошли все лабораторные исследования и ничем здоровью потребителя не угрожают, а местность точно благополучна по заразным болезням животных.

- В ходе расследования были допрошены более 70 свидетелей по делу, в том числе, фермеры, на чьи имена были выписаны фиктивные ветеринарные свидетельства, - рассказывают в следкоме Калмыкии. - Также был проведен анализ детализации телефонных звонков обвиняемых в даче взятки и самого получателя взятки — заместителя начальника станции по борьбе с болезнями животных, а также проверены выписки по их банковским счетам.

Поддельные ветеринарные свидетельства выписывались на многотонные партии. Фото: ШМИНКЕ Данила

4 ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И НЕ ТОЛЬКО

Если бы в мясе были паразиты, пострадать могло бы огромное количество людей - свидетельства выписывались на тонны мяса. Поэтому делом занялись в отделе по расследованию особо важных дел следкома Калмыкии. Дело с обвинительным заключением передали прокурору, тот выводы следователей подтвердил, и бумаги оказались на столе у судьи. Собранных доказательств ему хватило, чтобы вынести приговор. Мужчину признали виновным в трех эпизодах преступлений — получении взяток и служебном подлоге.

- С учетом ранее назначенного наказания мужчину осудили на четыре года лишения свободы с уплатой штрафа в 800 тысяч рублей и лишением права занимать должности с властными полномочиями на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. Также осужденного на два года лишили водительских прав, - добавили в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калмыкии предприниматель заплатил взятку в полмиллиона, чтобы тоннами продавать непроверенную говядину

Следователям пришлось допросить более 50 свидетелей (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области насчитали 15 тысяч зараженных лейкозом коров

Компенсация за забой больного животного составляет 15 тысяч рублей (подробнее)