Подарок на 23 февраля в Ростове-на-Дону: чем порадовать своих защитников и не потратить весь бюджет

Собрали подборку подарков, которым порадуется ваш мужчина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что подарить мужчине на 23 февраля в Ростове-на-Дону — это, пожалуй, самый главный запрос в поисковиках дончанок. 23 февраля уже давно принято поздравлять не только военнослужащих, но и всех представителей сильного пола. Поэтому подарки ждут мужья, отцы, сыновья и братья. И даже за считанные дни до праздника есть шанс найти достойный презент для каждого. Собрали подборку разных подарков с разным бюджетом, которые наверняка понравятся вашему защитнику.

ЛЮБИТЕЛЯМ АКТИВНОГО ОТДЫХА

Разборные гантели с грифом наверняка понравятся тем, кто хочет тренироваться дома. Важно, чтобы в наборе были легкие блины по 500 граммов, чтобы ваш мужчина смог постепенно увеличивать нагрузку. В интернет-магазинах можно найти одну гантель весом 10 кг от 1,5 тысячи рублей.

Удобное решение для спортсменов и путешественников — фильтр-бутылка для воды. За счет съемного фильтра, которого хватает на месяц, можно обойтись без бутилированной воды. Благодаря спортивному клапану вода не прольется. В онлайн-магазинах ценники начинаются от 500 рублей.

Выбирая разборные гантели, важно предусмотреть, чтобы в них были блины по 0,5 кг, иначе спортсмен может перетрудиться с непривычки. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сушилка для обуви пригодится не только спортсменам, но и каждому в дождливую погоду, когда промокнет обувь. Изделие достаточно легкое и компактное — много место в чемодане не займет. Самая дешевая модель в обычных хозяйственных магазинах — от 500 рублей, а чем дороже — тем быстрее сушится обувь. Ультрафиолетовые сушилки от тысячи рублей помогают избавиться от бактерий и неприятного запаха.

С ТЕХНИКОЙ НА ТЫ

Кажется, никто не откажется от хороших наушников, которые и для совещания по «Зуму» необходимы, и для звонка родным по пути домой. Бренд здесь дело десятое, в первую очередь смотрим на технические характеристики. Для тех, кто всегда может подзарядить гаджет, подойдут беспроводные модели. А тем, кто путешествует, лучше выбрать классику с проводами — они и дешевле, и заряжать их не надо.

Если у мужчины не всегда под рукой зарядка в машине, то пауэрбанк более чем актуален. Потяжелее, зато с большим зарядом для путешественников или более компактные модели для запросов городского жителя — смотрите по своему защитнику. Сегодня актуальны модели с функцией быстрой зарядки и с несколькими разъемами для зарядки и умных часов, и наушников, и смартфона, других гаджетов.

Марка наушников не так важна, главное - качественный звук. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ДЛЯ ДОМА

Лайфхак для легкого засыпания в стрессовых условиях — утяжеленное одеяло, которое позволяет быстрее расслабиться и заснуть. Продавцы уверяют, что эта штуковина способна продлить фазу глубокого сна, снизить уровень гормона стресса кортизола и повысить выработку мелатонина и серотонина.

Если мужчина не любитель ходить по квартире босиком, то можно подарить ему уютные домашние тапочки. Стильные или юморные — это зависит от его вкуса и уровня ваших отношений. В любом случае такой подарок станет проявлением заботы. С хорошими тапочками и пара теплых носков не будут восприниматься как подарок из анекдота.

Тапочки могут быть юморными. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

ПОДАРИТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Психологи напоминают: мужчины не всегда любят сюрпризы, которые требуют от них незапланированных действий. Поэтому, даже если вы точно знаете, что ваш защитник очень любит конкретную рок-группу, стоит выбрать билеты на концерт вместе с ним — вдруг на этот день у него рабочие планы.

То же касается поездок в путешествия: можно организовать путешествие одного дня по области, а можно и на выходные или на несколько дней по России. Но опять же — такие подарки лучше выбирать вместе.

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