Топ антиподарков к 23 февраля по мнению ростовских мужчин

Составили своеобразный топ антиподарков к 23 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторые говорят: как встретишь 23 февраля, так 8 марта и проведешь. Наверняка, многие дамы уже давно взяли это правило на вооружение. И кинулись в бой за самые качественные носки и бритвы с тройным лезвием. Но такие ли презенты ждут ростовские мужчины?

Журналисты «КП – Ростов-на-Дону» вышли в народ и составили своеобразный топ антиподарков к 23 февраля.

"ХОЧУ ПРИСТАВКУ И РАВНОПРАВИЯ"

- Осторожно, ходят слухи, что однажды мужчина сам сможет купить себе трусы и гель для душа, и тогда планета перевернется, - шутит ростовчанин Макар.

По его мнению, самые неприятные подарки – это бритвы, дезодоранты и все банно-носочные принадлежности.

– Хочется чего-то оригинального, - вздыхает парень. – Мне вот на прошлый праздник лучший друг подарил букет цветов. И это было очень необычно для 23 февраля, мы как бы перевернули классические традиции. И посоветовал: поменяйте местами банальности, и они уже не будут так банальны.

С этим мнением согласен и ростовчанин Станислав. Он считает, что дарить носки, бритвы и гели для душа - это сплошное унижение.

- Неужели мы все такие грязные, немытые, небритые и с канонично дырявыми носками? И самое интересное, если ты вдруг осмелишься сделать «баш на баш» и подарить своей второй половинке гель для душа, то следующий месяц будешь спать на отдельном диване провинившегося. Это не честно, хочу приставку и равноправия! - восклицает парень.

"ПАХНУТЬ БАТЕЙ КАК-ТО НЕ ОСОБО ХОЧЕТСЯ"

Но как оказалось мужчины в этот день жалуются не только на банальность подарков, но еще и на избыток креатива.

- 23 февраля в нашем офисе принято отмечать с особенным размахом, а все, потому что из мужчин в коллективе только я, юрист, да охранник, - рассказывает еще один ростовчанин Дмитрий. - Каждый год дамы будто бы пытаются превзойти самих себя в креативе.

Как-то раз презентовали корзину с носками. Каждая пара была завернута в форме розы. Если честно, она больше напоминала траурный букет цветов. А два года назад нам решили удивить набором средств по уходу прямиком из СССР. Теперь у меня в ванной пылиться две баночки классического одеколон «Паша» и «Саша», а также тройной «от Наполеона». Все это, конечно, очень приятно. Но пахнуть дедом или батей как-то не особо хочется. Уж лучше пресловутый дезодорант, но с запахом нового столетия.

"СМАЙЛИК, А ЛУЧШЕ - ДЕНЬГИ"

А вот студент Даниил считает, что худший подарок – это его отсутствие.

– Радостью будет если получу хотя бы несколько приятных сообщений в мессенджере, ведь в последние годы и этого нет. Все просто игнорируют, а ведь я даже в армии служил. Могу хотя бы радостный смайлик раз в год получить? – с грустью произносит юноша.

С такой же проблемой столкнулся и повар Илья. По словам парня, последний подарок к 23 февраля он получал аж 6 лет назад.

- Это конечно неприятно, но еще хуже, когда презент сделан по принципу «лишь бы что». Та же пена для бритья или пресловутые носки. Думаю, если вы хотите угадать с выбором, лучше подарите деньги, - посоветовал он.

А вот юрист Алексей настроен не так воинственно, для него самое главное не сюрприз, а внимание:

- Мне, например, абсолютно все равно, что подарят, как-то возраст уже не тот, чтобы жаловаться. В детстве еще волновался о подарках, а сейчас буду рад любой мелочи, лишь бы она была подарена с душой и от дорого человека.

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