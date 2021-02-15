Топ-5 интересных подарков мужчине на 23 февраля

Что подарить мужчине на 23 февраля Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Грядет главный мужской праздник - 23 февраля - День защитника Отечества. Перед этим каждая женщина начинает в панике бегать по магазинам в поисках подходящего подарка. Хорошо, если у мужчины есть пожелание по презенту, а если их нет, то приходится гораздо труднее. Именно для таких случаев "КП - Ростов-на-Дону" публикует ТОП лучших подарков на 23 февраля.

1. Книга

Если вы знаете, что мужчина очень любит почитать и точно знаете, произведения какого жанра ему по душе, то книга будет лучшим подарком к празднику. Чаще всего мужской пол предпочитает вестерны, детективы, исторические или психологические произведения. Тем более книги являются одними из тех подарков, которые не забываются: туалетная вода закончится, сладости будут съедены, а алкоголь выпит, а книга останется в домашней библиотеке навсегда.

2. Алкоголь

Для подарка подойдет и бутылка спиртного, которую он, наверняка в этот же день и разопьет во время романтического ужина с вами или же во время очередной встречи с друзьями. Чаще всего мужчины предпочитают крепкие алкогольные напитки - водку, ром, виски и другое. Именно такие напитки и следует дарить. Но если вы знаете, например, что ваш мужчина любит легкие вина или ликеры, тогда лучше обойтись ими.

3. Предметы гардероба, аксессуары и парфюмерия

Мужчины уже привыкли в этот день получать носки, галстуки, трусы и тому подобное. Но вряд ли эти подарки порадуют так, как, например, кожаная сумка, портмоне, органайзер или чехол для телефона. Также для подарка может подойти и ремень из того же материала. Можно подарить носовые платки, зонты или солнечные очки. Новая электробритва или даже бритва для опасного бритья сможет порадовать представителей мужского пола. Сюда же подойдет и туалетная вода, пена для бритья или лосьон после бритья.

4. Аксессуары для автомобиля

Если мужчина владеет машиной, то ему на подарок подойдет какой-нибудь аксессуар для автомобиля. Например, отличным презентом могли бы стать чехлы для сидений с удобными подушками для головы или же так называемый набор "Спасатель" с буксировочным тросом, фонарем и знаком аварийной остановки. Также мог бы подойти и набор инструментов. Придутся по вкусу мужчине и автомобильные колонки, кружка или сертификат на тюннинг автомобиля.

5. Ужин на двоих

Если вы не располагаете большой суммой денег, то можно обойтись и невещественным подарком, например приготовить домашний ужин для двоих со вкусными и простыми блюдами. Свечи будут отличным дополнением для приятной атмосферы.

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