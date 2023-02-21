«Схватил весло, но лед не выдерживал»: Как погибших на реке Мертвый Донец школьников пытался спасти сторож лодочной станции

Гуляющих ребят – мальчика и девочку - заметил сторож лодочной станции. Дети шли по льду и резко пропали из виду. Фото: СУ СК России по РО.

В Ростове-на-Дону на берегу реки Мертвый Донец, что в Западном жилом массиве, несколько часов пытались спасти провалившихся под лед школьников. Гуляющих ребят – мальчика и девочку - заметил сторож лодочной станции. Дети шли по льду и резко пропали из виду.

Сторож попытался помочь подросткам своими силами.

- Он ринулся к реке, но хрупкий лед – на улице был +1 градус – не выдерживал веса взрослого человека, - расскажут потом очевидцы. - И тогда он попросил своего друга взять весло. Но и это не принесло результата.

Поняв, что самим вытащить ребят из воды не получится, они набрали номер телефона спасателей.

- Вызов поступил в 21:20 на улицу Задонская, 2а, - рассказали в региональном Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Для поиска были привлечены водолазы и сотрудники полиции.

Все до последнего надеялись на чудо. Однако около полпервого ночи во вторник, 21 февраля, нашли тело 12-летней девочки. Еще 25 минут - и на сушу достали ее погибшего десятилетнего друга.

Известно, что ребята жили в соседних домах. Но учились в разных школах.

- Соблюдайте правила безопасности, лед на водоемах области опасный! Не отпускайте детей на прогулки вблизи водоемов! – в очередной раз предупредили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

А следователи уже начали проверку по факту случившегося.

- Проведен осмотр места происшествия и тел погибших детей. Назначены необходимые экспертизы, - рассказали в Следственном Управлении СК России по Ростовской области. - В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Расследование уголовного дела продолжается.

"Комсомолка" приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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