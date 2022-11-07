В осенней куртке еще тепло, а вот ветер колет лицо как зимой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове на неделю 7 — 11 ноября уже по-настоящему ноябрьская — холодная, с колючим ветром и густыми туманами ночью и по утрам. Синоптики Ростовского гидрометцентра опубликовали подробный прогноз на новую трудовую неделю. Рассказываем, чего ждать от погоды в ближайшие дни и как лучше одеваться, ну и брать и с собой зонт на всякий пожарный.

В Ростове-на-Дону, в понедельник, 7 ноября, будет облачно с прояснениями, обойдется без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный 6 — 11 метров в секунду, днем с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +5 — 7 градусов.

Во вторник, 8 ноября, такая же переменная облачность. Ветер того же направления и скорости, что и в понедельник. Температура ночью опустится до -2 — 0 градусов, а днем поднимется до +6 — 8.

В среду, 9 ноября, чуть ослабнет ветер — до 5 — 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до +1, днем — от +7 до +9.

В четверг, 10 ноября, потеплеет до +4 — 6 ночью и +11 — 13 днем, небо будет преимущественно затянуто облаками, а ветер усилится к ночи на пятницу.

В пятницу, 11 ноября, ночью станет теплее на два градуса — от +6 до +8, днем, как и в четверг, +11 — 13. Ветер восточный с переходом на юго-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду.

В Ростовской области в понедельник ожидается облачная погода. Ветер восточный и юго-восточный 6 — 11 метров в секунду с порывами днем до 12 — 14 метров в секунду. Днем столбики термометра в зависимости от района покажут от +3 до +8 градусов.

Во вторник также облачно, ночью без существенных осадков, а днем в некоторых районах пройдет дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный и восточный 6 — 11 метров в секунду, днем местами по югу с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -4 до +1, при прояснениях опустится до -7, днем — от +4 до +9.

В среду ветер ожидается восточный и северо-восточный 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -3 до +2, при прояснениях до -7, днем - +4 — 9, по югу до +12.

В четверг и пятницу, как и по всей области, немного потеплеет — на пару градусов, особенно в южных районах, но заморозки ночью в северных районах никуда не денутся. Погода ожидается преимущественно без осадков, ветер умеренный.

Кроме того, 7 и 8 ноября в устье Дона на участке Аксай - Азов продолжится ветровой сгон воды с понижением уровней воды до неблагоприятных отметок и ниже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на ноябрь 2022: когда ждать похолодание и снег

Начальник гидрометцентра Назарова рассказала, каким будет ноябрь в Ростовской области (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Прогноз погоды на зиму 2022 — 2023 в Ростовской области опубликовали в гидрометцентре

Декабрь будет холодным, а вот в январе и феврале температура окажется выше, чем обычно (подробнее)