"Жена ушла, когда я стал инвалидом": Как боцман из Херсона встретил свою любовь в доме престарелых

Юрий Юрьевич и Вита Петровна познакомились в пансионате. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Накануне, 6 октября, в Ростов-на-Дону прибыли эвакуированные жители Херсонской области – подопечные Голопристанского гериатрического пансионата. С вокзала на автобусах и машинах «скорой помощи» их доставили в дом-интернат № 2 для престарелых и инвалидов.

"МЫ ПРИВЫКЛИ ЗАБОТИТЬСЯ ДРУГ О ДРУГЕ САМИ"

Один за другим во двор учреждения въезжали медицинские автомобили с мигалками. Сотрудники МЧС перекладывали пациентов на носилки и осторожно направлялись с ними в здание. Всего в этот день в интернат прибыло больше ста (!) человек: пожилых, лежачих, безногих, инвалидов-колясочников, слепых и тех, кто страдает неизлечимыми заболеваниями.

Для новых подопечных выделили помещения на втором и третьем этажах. Врачи и медсестры обошли каждую палату, чтобы составить список людей, узнать их диагнозы и потребности.

- Нам нужно понять, что вас беспокоит больше всего, – спрашивала врач у лежавшей в кровати женщины. - Есть ли у вас боли, кашель, насморк, проблемы с желудком? Что вы самостоятельно можете делать?

Всего в этот день в интернат прибыло больше ста (!) человек: пожилых, лежачих, безногих, инвалидов-колясочников, слепых и тех, кто страдает неизлечимыми заболеваниями. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Рассеянный склероз сделал пациентку совершенно беспомощной, поэтому она нуждается в постоянном уходе. Впрочем, как и другие подопечные пансионата. Хотя вот в одной из палат две подружки – девяноста и девяноста двух лет – с улыбкой сказали, что привыкли заботиться друг о друге сами.

"В ПАНСИОНАТЕ ВСТРЕТИЛ ЛЮБОВЬ"

Были и те, кто приехал в Ростов со спутником жизни. Среди них 54-летний пациент и… сотрудница гериатрического пансионата: Юрий Юрьевич Юрьев и Вита Петровна Сорока.

Житель Херсона двадцать лет был моряком дальнего плавания. Четыре года назад упал с переходного моста в овраг, получил травму позвоночника и перестал ходить.

- Жена меня бросила, я впал в депрессию, - признался корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов-на-Дону» бывший боцман. - Врачи решили оформить меня в пансионат, чтобы я был под присмотром. Здесь я встретил свою новую любовь – заботливую женщину, которой надо поставить при жизни памятник.

- В субботу наш пансионат полностью эвакуировали, в нем находилось около трехсот больных и стариков, - рассказала младшая медицинская сестра. – Оставаться было невозможно из-за бомбежек. Когда в соседний санаторий попал снаряд, от взрывной волны в нашем учреждении разлетелись большие окна в холле. Не знаю, что ждет нас дальше. Стараюсь думать о хорошем и подбадривать Юру.

ГЛАВНОЕ - В БЕЗОПАСНОСТИ

На улице уже стемнело, а люди продолжали прибывать: уставшие, растерянные, подавленные… Их надо было разместить по палатам, искупать, переодеть, накормить, уложить в чистую постель. На все это у персонала дома-интерната просто не хватало рук.

Поэтому на выручку медикам приехали сестры милосердия, больничные волонтеры и сотрудники православной службы помощи при социальном отделе Ростовской епархии. У многих есть опыт ухода за паллиативными пациентами.

Впереди у врачей и добровольцев еще много работы, но главное, что пожилые люди теперь в безопасности и рядом есть те, кто готов о них позаботиться.

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