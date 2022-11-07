Куда отправят срочников и как будут защищать их права, рассказали в Ростове

В Ростове прошла пресс-конференция, посвященная осеннему призыву. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области с 1 ноября по 31 декабря будет проходить осенний призыв. 7 ноября в ходе пресс-конференции представители власти, военной прокуратуры, военного комиссариата и других ведомств ответили на главные вопросы о призывной кампании.

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ БУДУТ СЛУЖИТЬ В ЮВО

Этой осенью в Ростовской области призовут около четырех тысяч человек. Военный комиссар Игорь Егоров пояснил, что в данный момент комиссии решают, кого призвать, а кому положена отсрочка. 8 ноября призывники прибудут на сборный пункт, а с 11 ноября начнется отправка в воинские части.

По словам заместителя губернатора Вадима Артемова, большинство пройдут службу в частях, дислоцированных в Южном военном округе. В Южный федеральный и Северо-Кавказский округа отправят 60% призванных.

— С целью повышения мотивации службы, сохранения военно-патриотических традиций, стараемся, чтобы ребята попали в наши подшефные части и корабли. Например, поддерживаем связи с Черноморским флотом, — рассказал Артемов.

Он добавил, что 200 призывников этой осенью направят в казачьи части. 15 человек традиционно будут отобраны для службы в кремлевском полку.

В ЗОНУ СВО НЕ ОТПРАВЯТ

Военком Игорь Егоров подчеркнул, что срочников не будут направлять в зону проведения спецоперации. Там проходят службу только контрактники и мобилизованные.

— Срочники проходят службу только в пунктах постоянной дислокации, которые определяются указом президента. Президент не назначил указом пункты постоянной дислокации на новых территориях (ЛНР и ДНР — прим.ред.), — прокомментировал Егоров.

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — ОПЕРАТОР КВАДРОКОПТЕРА

С октября в центрах ДОСААФ началась подготовка по военно-учетным специальностям. Председатель региональной организации Анатолий Трушин уточнил, что в этом учебном году ее пройдут 790 призывников.

— Совместно с военным комиссариатом проведен отбор, начались занятия. Было отобрано 566 человек. В этом году приходится разговаривать с родителями и объяснять, что подготовленные у нас специалисты не попадут в зону СВО, — говорит Трушин.

Он отметил, что в центрах начали обучать операторов квадрокоптеров. Специальность оказалась очень популярной.

КАК ПРИЗЫВНИКУ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА?

Прокурор гарнизона Ростова-на-Дону военной прокуратуры ЮВО Игорь Сосницкий сообщил, что надзорное ведомство обращает особое внимание на получение призывниками положенных довольствий: вещевого, продовольственного и денежного. Сотрудники прокуратуры также проверяют соблюдение прав призванных в воинских частях.

Многие жалобы, полученные от призывников, заключаются в нежелании пройти более углубленное медицинское освидетельствование.

— Мы внимательно рассматриваем их. Организован консультационно-правовой пункт, где работают сотрудники военной прокуратуры. Любой может прибыть туда и задать вопросы, — пояснил прокурор.

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