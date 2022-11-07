Срочников из Ростовской области не будут направлять в зону СВО

Срочники проходят службу в местах постоянной дислокации. Фото: Мария ЛЕНЦ

Срочников из Ростовской области не будут отправлять в зону проведения спецоперации. Об этом рассказал военный комиссар Игорь Егоров в ходе пресс-конференции, посвященной призыву граждан на военную службу осенью 2022 года.

Военный комиссар объяснил, что срочники проходят службу только в пунктах постоянной дислокации. Они определяются указом президента.

— Президент не назначил указом пункты постоянной дислокации на новых территориях (ЛНР и ДНР — прим.ред.). Там проходят службу только контрактники и граждане, призванные по мобилизации, — сообщил Игорь Егоров.

Напомним, осенний призыв продлится с 1 ноября по 31 декабря. 60% срочников будут проходить службу на территории Южного военного округа.

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