Около 4000 тысяч донских призывников пополнят ВС РФ

осенний призыв проходит в установленные законом сроки – с 1 ноября по 31 декабря. Фото: правительства Ростовской области

В Ростовской области осенняя призывная компания пройдет с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Ряды ВС РФ пополнят порядка 4000 тысяч донских призывников. Об этом 7 ноября в ходе пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Ребята, призванные на военную службу, будут отправлены во все виды и рода Вооруженных сил Российской Федерации и другие части, воинские формирования и органы. При этом около 60% от общего количества будущих солдат направят для прохождения военной службы в воинские части, расположенные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Традиционно 15 призывников направят для прохождения военной службы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.

- Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции, Генеральным штабом Вооруженных сил России дано указание о категорическом запрещении направления военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в районы ее проведения, - отметил Вадим Валентинович, - Также граждане, призванные осенью 2022 года, не будут направляется для прохождения военной службы на вновь вошедшие в состав РФ территории.

Напомним, что осенний призыв проходит в установленные законом сроки – с 1 ноября по 31 декабря, все мероприятия проводятся в плановом порядке, количество граждан, которых планируется призвать на военную службу, не превышает норму призыва, которая была установлена осенью 2021 года. Как и в прошлом году, призывники Ростовской области пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Региональным правительством выделены средства для закупки призывным комиссиям муниципальных образований тестов. Также все желающие смогут привиться. Доставка призывников к местам несения службы будет осуществляться отдельным транспортом, по прибытии они пройдут двухнедельный карантин.

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