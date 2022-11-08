В донском регионе 9 ноября пройдет проверка готовности сил для проведения эвакуации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице будет проверена готовность сил для проведения эвакуации населения. Об этом на прошедшей пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артёмов.

Проверка запланирована на 9 ноября. В этот день по городу заработают сирены. В проверке примут участие как федеральные, так и местные власти, а также организации, которые отвечают за гражданскую оборону. В рамках мероприятия будут отработаны действия, необходимые для защиты населения и материальных ценностей от любых чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

- В рамках учений пройдет проверка готовности специалистов служб экстренного реагирования к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также развертывание сборных и приемных эвакуационных пунктов. Кроме того, будет проверена проверка готовности защитных сооружений гражданской обороны, - сообщил Вадим Артемов.

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Сирены зазвучат в 10.25.