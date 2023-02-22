Bentley и Porsche за 28 миллионов рублей: самые дорогие автомобили с пробегом, которые можно найти в Ростове-на-Дону

Собрали самые дорогие модели автомобилей с пробегом в донской столице. Фото: Рамиль Галиев

Пока одни ростовчане ищут машину мечты — с пробегом, но не слишком повидавшую жизнь и по адекватной цене, на сайтах объявлений появляются и такие «ласточки», что за них можно смело несколько квартир в центре Ростова прикупить.

Вместе с экспертами «Авито Авто» составили подборку роскошных дорогих автомобилей с пробегом, которые сейчас можно найти в донской столице

PORSCHE ЗА 27,9 МЛН РУБЛЕЙ

Внедорожник Porsche Cayenne 2021 года выпуска выставлен на продажу собственником за 27 900 000 рублей. Согласно информации в объявлении, пробег автомобиля составляет всего 8 000 километров, и транспортное средство все еще находится на гарантии производителя. Под капотом в кузове серого цвета – двигатель мощностью 640 лошадиных сил. Полноприводный автомобиль с автоматической коробкой передач способен разогнаться до 100 километров в час за 3,3 секунды.

Продавец пишет, что даже не упомнит всех опций, которыми начинена машина — так их много. Например, электрогидравлический усилитель руля, многозонный климат-контроль с управлением на руле и атермальное остекление. Салон выполнен в коже. Передние сидения, зеркала, заднее стекло и руль обогреваются.

У передних сидений есть память настроек. Водителю в помощь - датчики дождя и света, передний и задний парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль и бортовой компьютер. Отдельно продавец рассказал все о безопасности: антиблокировка тормозов, антипробуксовка, курсовая устойчивость, обнаружение пешеходов, экстренное торможение и не только.

Рекордсмен - Porsche за 27 миллионов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что касается звука, то музыку будут играть 8+ колонок с сабвуфером. В сумерках и в непогоду поможет ориентироваться адаптивное освещение - светодиодные и противотуманные фары. А на диски 22 дюйма в комплекте идут еще и зимние шины.

По расчетам сайта объявлений год владения таким автомобилем обойдется хозяину в 172 тысячи рублей.

БОРДОВЫЙ BENTLEY ЗА 21 МЛН РУБЛЕЙ

Двухдверный Bentley Continental GT 2018 года выпуска с минимальным пробегом выставлен на продажу за 21 000 000 рублей. Как отмечает автор объявления, автомобиль – в состоянии нового: пробег авто - всего 2 590 километров. Владелец у роскошного полноприводного Bentley пока был всего один. Мощность бензинового двигателя автомобиля составляет 635 лошадиных сил, коробка передач – роботизированная.

По расчетам сайта объявлений, год владения бордовым красавцем при том же пробеге в 13 700 километров обойдется в 103 тысячи рублей.

"Ласточка" с пробегом обойдется в 21 миллион рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

PORSCHE ЗА 16,5 МЛН РУБЛЕЙ

Еще один автомобиль в продаже напрямую от собственника в Ростове-на-Дону – Porsche Panamera GTS 2021-го года выпуска в светло-сером кузове. Владелец готов расстаться со своим автомобилей за 16 500 000 рублей. Согласно информации в объявлении, у автомобиля небольшой пробег – всего 13 000 километров. Под капотом – 6-цилиндровый двигатель мощностью 480 лошадиных сил, позволяющий автомобилю разогнаться до 100 километров в час всего за 3,9 секунды.

Машина с полной комплектацией, а еще ночным видением, пневмоподвеской, гидроусилителем руля и управлением на руле, многозонным климат-контролем и атермальным остеклением, запоминанием настроек передних и задних сидений, а также зеркал и рулевой колонки, также есть безключевой доступ. Для нашего переменчивого климата предусмотрен обогрев передних и задних сидений, зеркал, заднего стекла и руля. Работает электропривод всех сидений, рулевой колонки и складывания зеркал. Автомобиль оснащен светодиодными фарами, материалы в салоне комбинированные, а руль — кожаный. За звук в машине отвечает аудиосистема на восемь колонок.

Самая "дешевая" модель стоит 16,5 миллиона рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Правда, быть хозяином Porsche Panamera — недешевое удовольствие. На сайте рассчитали примерную стоимость владения железным конем в год при пробеге 13 700 километров за 12 месяцев. Вышло почти 163 тысячи рублей.

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