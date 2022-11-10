Ростовский офтальмолог рассказал, как распознать катаракту

Фото: Архив КП

Офтальмолог — врач, который стоит на страже здоровья глаз как у взрослых, так и у самых маленьких пациентов. Он помогает подобрать очки, назначить правильное лечение и даже проводит сложные операции.

В студии радио КП-Ростов побывал врач-офтальмолог клиники «Ревиталь» Евгений Минаев. В эфире программы «Здоровый разговор» в рамках проекта «Клиника года-2022» он рассказал о важности посещения офтальмолога, а также о симптомах катаракты у пожилых людей.

При каких симптомах стоит посетить офтальмолога?

- Помимо очевидных симптомов, таких как боль в глазу, покраснение и резкое снижение зрения, пациенты должны обращать внимание на другие симптомы. Например, плавающая "точка" или "паутинка" перед глазом или будто какая-то "искорка" сбоку сверкнула, могут быть предвестниками серьезных заболеваний, таких как отслойка сетчатки. Отмечу, что сам пациент не может оценить серьезность симптомов и ему необходимо профессиональное обследование.

Нужна ли постоянная профилактика у врача?

- Основные проблемы со зрением начинаются после 40 лет. Каждому необходимо раз в год приходить к врачу-офтальмологу на полноценный осмотр, где специалист измерит глазное давление, осмотрит глазное дно на расширенном зрачке, выполнит другие диагностические манипуляции. При таком осмотре можно выявить те проблемы, о которых сам пациент не подозревает.

Фото: МЦ «Ревиталь»

Можно ли самостоятельно выбрать очки для зрения?

- Готовые очки, как правило, продаются со среднестатистическими параметрами: одинаковые стекла на оба глаза и усредненное межзрачковое расстояние. В реальности нередко один глаз требует одной диоптрии, а второй глаз - другой. Также бывает астигматизм, который требует более сложных стекол. Чтобы не усугубить ситуацию, лучше обратиться за помощью к врачу-офтальмологу для подбора очков.

В каком возрасте чаще всего встречается катаракта?

- Катаракта — это помутнение хрусталика. У нас в глазу имеется фокусирующая линза - хрусталик, который вместе с роговицей создает изображение на сетчатке. С возрастом хрусталик начинает мутнеть. Начиная с 60 лет помутнение хрусталика есть в той или иной степени практически у каждого человека. Помутневший хрусталик не может дать четкой картинки, поэтому снижается острота зрения и появляется «туман». Нередким признаком прогрессирования катаракты является уменьшение силы очков для близи, или даже появляется возможность читать без очков, хотя до этого пациент читал в очках. Это объясняется тем, что при некоторых видах катаракты хрусталик становится более выпуклым, его преломляющая сила увеличивается, развивается хрусталиковая близорукость. Пациенту кажется, что зрение улучшилось, ведь он вдруг начал читать без очков, а на деле увеличилась катаракта. Поэтому важно проходить профилактический осмотр у врача, даже если ничто не беспокоит.

Возможна ли катаракта у молодых людей?

- В основном это болезнь пожилого возраста, но есть случаи, когда катаракта может быть и у молодых, бывает и врожденной, реже встречается травматическая катаракта.

Как проходит лечение катаракты? Можно ли ее вылечить полностью?

- Сегодня основным способом лечения катаракты является факаэмульсификация с последующей имплантацией искусственного хрусталика. Во время операции делается небольшой разрез, чуть больше 2 миллиметров, далее мутный хрусталик измельчается с помощью ультразвука и удаляется из глаза через тонкую трубку, после чего в глаз имплантируется искусственный хрусталик. Во время операции пациент может испытывать дискомфорт, так как нужно лежать неподвижно и сохранять неподвижность глаза.

Фото: МЦ «Ревиталь»

Как долго идет реабилитация после операции?

- Это амбулаторная операция, пациент через час после ее окончания может отправиться домой. Пациента осматриваем на следующий день, затем на пятый и через неделю. Реабилитационный период длится в среднем 1-2 недели, если нет сопутствующей патологии, такой как сахарный диабет, нарушения обмена веществ, и ряда других. Зачастую пациент получает высокую остроту зрения уже на следующий день после операции.

Может ли катаракта вернуться после операции?

- Когда удаляется хрусталик, от него остается в глазу хрусталиковая капсула, или "сумка", в которую помещается новый, искусственный хрусталик. Со временем, оставшаяся капсула "родного" хрусталика также может мутнеть, это называется вторичная катаракта, при этом новый, искусственный хрусталик остается прозрачным. После удаления катаракты у 30% пациентов развивается вторичная катаракта в разные сроки - от нескольких недель до нескольких лет. В нашей клинике «Ревиталь» выполняется лазерная дисцизия вторичной катаракта, такая операция занимает пару минут. Отмечу, что лазерная хирургия вторичной катаракты бескровна, безболезненна, пациент начинает видеть улучшение зрения практически сразу.

Изменилось ли как-то оборудование за время вашей медицинской практики?

- Когда я учился в институте, на кафедре офтальмологии выполнялись операции методом экстракапсулярной экстракции катаракты. При этом, разрез был большой, около сантиметра, поскольку хрусталик удаляли целиком, накладывались а затем снимались швы, пациент до двух недель мог находиться в больнице и проходил курс лечения. Сейчас техника позволяет удалить катаракту быстро, иногда за несколько минут и сразу же вернуться к обычной жизни с небольшими ограничениями.