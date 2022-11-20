«Нет ничего невозможного»: Ростовский врач-нарколог рассказала о нюансах лечения зависимых людей

Фото: Архив КП

Борьба с наркозависимостью людей длится больше века. О том, как вытащить человека из зависимости без его воли, как лечить, и что делать рассказала врач психиатр-нарколог и главный врач наркологической клиники «Чистый путь» Мария Мащева.

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ

- Почему делом жизни выбрали медицину, и почему именно наркология?

- На мой выбор профессии повлияло множество факторов, одним из которых является помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Специальность «Наркология» достаточно всеобъемлющая, потому что наркологические расстройства затрагивают не только физиологическую сферу организма, но и психологическую, социальную и биологическую сферы. И только приняв во внимание нарушения во всех сферах, можно достичь позитивного результата. Мне нравится комплексный подход в наркологии.

- А когда нужно начинать бить тревогу человеку или его близким?

- Есть множество факторов, например физиологические, которые дают близким понять, что родственник попадает в зависимость. Например, изменения цвета кожных покровов. В зависимости от психоактивного вещества это может быть бледность кожи, либо покраснение. Также реакция зрачков на свет может быть либо замедленной, либо ее может не быть вообще. Нарушается речь в зависимости от вещества. Она может либо ускоряться, либо замедляться, а еще может быть смазанной. Нарушается и координация движений. Пациенты могут терять в весе, у них может нарушаться аппетит. То есть это такие признаки, которые при нормальной деятельности организма отсутствуют.

Есть еще и поведенческие нарушения. Пациенты начинают замыкаться в себе, уходят от прямых вопросов, зачастую меняется круг общения. Если это касается школьников и студентов, то снижается успеваемость, дети начинают пропускать занятия по непонятным причинам. Также пациенты очень трудно сосредотачиваются, становятся рассеянными и забывчивыми.

Фото: «Чистый путь»

УСПЕХ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРОЕН НА ДОВЕРИИ

- Если симптомы обнаружены, что делать? Как себя вести?

- Мнение специалистов сводится к одному - ни в коем случае нельзя паниковать, нельзя проявлять агрессию, особенно к ребенку, если он стал употреблять вещества. Нужно проявлять заботу и любовь. И показать, что в любой ситуации родственник будет на его стороне, и будет помогать ему помочь исправить ситуацию. Тем самым подвести близкого к походу в больницу.

Самостоятельно же проблему решить не получится. Этим должен заниматься специалист.

- Каков ваш алгоритм при работе с пациентами?

- Если это касается первичного приема, то перед пациентом и врачом должны выстроиться доверительные отношения. От этого зависит исход лечения.

Когда доверие появилось, можно выслушать жалобы пациента. Но не всегда пациенты обращаются с жалобами. Их обычно предъявляют их родственники. Это связано с тем, что при зависимостях как правило снижается критическое мышление, и пациент не до конца оценивает то пагубное воздействие, которое ему приносит употребление психоактивных веществ.

У нас также существуют стандарты лечения. Но они должны подбираться индивидуально. Все зависит и от сферы, в которой работает пациент, и от тяжести и глубины зависимости. Все это должно быть учтено.

Фото: «Чистый путь»

- А можно ли вылечить человека без его желания?

- При отсутствии мотивации к лечению ситуация усложняется. Но невозможного не бывает. В таком случае ответственность за выздоровление пациента ложится на плечи его близких родственников, которые и привели его к специалисту.