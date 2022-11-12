"Вы все мои внуки": 92-летняя баба Маша из Батайска три недели вязала носки с записками для бойцов СВО

92-летняя Мария Белоус из Батайска три недели просыпалась в 8 утра, чтобы связать теплые носки бойцам, участникам СВО. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

92-летняя Мария Белоус из Батайска три недели просыпалась в 8 утра, чтобы связать теплые носки бойцам, участникам СВО. И в каждую пару пенсионерка вложила записки с пожеланиями и рассказала о своей жизни.

"НОГИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ТЕПЛЕ"

Бабушку Машу знают в небольшом городке многие. Вот уже три года местная мастерица радует соседей подарками, сделанными своими руками.

- Три года назад я переехала к внученьке в Батайск, - говорит пенсионерка. - С соседями повезло - и со старожилами, и с молодежью. Меня частенько навещают, приносят какие-то вкусности, ну а я, в свою очередь, обязательно передаю пару-тройку носочков, ведь ноги - всегда должны быть в тепле.

Чтобы написать добрые письма, Мария Николаевна попросила у внучки листки, ручку и устроила рабочее место прямо на тумбочке около кровати. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Идею сделать подарки бойцам подсказала соседка.

- Где-то две недели Дашенька позвонила моей внучке с вопросом: "Нет ли у нас каких-нибудь теплых вещей, чтобы передать их бойцам?", - продолжает собеседница. - Викуля собрала теплую куртку, шерстяной свитер, носки... Через пару дней Даша пришла за посылкой. Мы выпили чаю. И гостья вдруг спросила: "Мария Николаевна, добрые люди отдали мне пять мотков черной пряжи и недовязанный шарф, может вы сделаете из них парням носочки?". Ну как тут откажешь? Забрала инвентарь и тут же принялась за работу

ПЯТЬ ЧЕРНЫХ И ОДНИ РЯБЕНЬКИЕ

- Правда спицы в моем арсенале были тонкие, да и темное взять уже тяжеловато, - признается бабушка Маша. – Ну ничего, безвыходных ситуаций не бывает. Просыпалась в 8 утра: пока солнце хорошо освещала комнату, занималась черной пряже. Потом делала перерыв, и уже ближе к обеду приступала к светлым носкам. Так вот за три недели смастерила пять добротных пар: четыре черных и одни рябенькие. И это еще быстро, обычно на вязку одних носков уходит неделя. А тут захотелось поскорее передать мальчишкам частичку дома. Думаю, им сейчас это очень важно!

Бабушку Машу знают в небольшом городке знают все соседи. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

За все время пока вязала носки пенсионерка почти не уставала.

- Да, руки уже не те, глаза плохо видят, но ведь это мелочи по сравнению с тем, какой подвиг делают наши ребята, - говорит она. - Вот сижу вся в работе и думаю: вот бы у них ножки не болели, вот бы все было хорошо. Мне так хочется, чтобы эти носочки несли тепло не только телу, но и душе. Поэтому в каждую пару прятала записки. Очень хочется, чтобы там парни чувствовали нашу поддержку и веру.

"ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ ЖИВОЙ И ЗДОРОВЫЙ"

Чтобы написать добрые письма, Мария Николаевна попросила у внучки листки, ручку и устроила рабочее место прямо на тумбочке около кровати.

– Дело было вечером, лампа хоть и светила, но строчку видно плохо, оттого и почерк корявенький вышел, - жалуется баба Маша. - Ну, думаю, ребята молодые, глазастые, должны разобраться в моей писанине, ведь в каждую записку старалась добавлять что-то новое.

В них 92-летняя дончанка рассказала, как будучи юной девочкой столкнулась с тяготами Великой Отечественной войны, как воспитывала двух младших сестер, пряталась от бомбежек и верила, что однажды мир, наконец, зайдет в наши дома.

Каждое письмо подписала: "С приветом от семьи. Вы все мои внуки и правнуки". Фото: Александра КАКАСЬЕВА

- Мне кажется, лучшее пожелание, чтобы каждый из них вернулся домой живой и здоровый, - улыбается баба Маша. - Я вот вам сейчас даже прочитаю.

"С ПРИВЕТОМ ОТ СЕМЬИ"

В эту минуту Мария Николаевна откладывает ящик с пряжей, пересаживается в плетеное кресло и, делая глоток воды, с дрожью в голосе начинает читать:

- Здравствуйте наши дорогие, любимые защитники, большой и доброй матушки России. Я знаю, что такое война. Встретила ее 22 июня 1941 в полдень за сто километров от Бреста. Мне 92 года, вдова инвалида войны, муж был ветераном 41 армии 91 дивизии. Удачи и успехов в вашей очень трудной работе. Желаю вам быть здоровыми по-сибирски, по-кавказски долго жить, быть веселым по-цыгански, а по-русски чаю больше пить. И подписала: "С приветом от семьи. Вы все мои внуки и правнуки - Бабушка Мария Николаевна. PS: Носки волшебные, ноги болеть не будут.

Пока бабушка Маша читала одно из своих писем на глаза навернулись слезы. - Ну, чего разревелась, старушка, - подбодрила она себя. - У наших парней все обязательно будет хорошо!

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