В Каменске-Шахтинском задержали подозреваемого в изнасиловании 16-летней девочки.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Каменске-Шахтинском правоохранителям удалось задержать подозреваемого в изнасиловании девочки-подростка. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ "Изнасилование несовершеннолетней". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.
НАПАЛ НА ШКОЛЬНИЦУ
Следователи выяснили, что 8 ноября 2022 года какой-то мужчина, прогуливаясь в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского напал на 16-летнюю девочку и изнасиловал ее.
К месту происшествия прибыли следователи и криминалисты. Они провели тщательный осмотр с помощью криминалистической техники. Все найденные вещественные доказательства были отданы на экспертизу.
ЗЛОУМЫШЛЕННИК ПОЙМАН
Позже оперативникам удалось задержать подозреваемого в совершении преступления мужчину. Им оказался 52-летний местный житель.
Следователи выяснили, что ранее дончанин уже был неоднократно судим за преступления различного характера. В этот список входили и изнасилования. Кроме того, стало известно, что он совсем недавно - в октябре - он вышел из тюрьмы.
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
- В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в следственном комитете.
Сейчас правоохранители пытаются установить причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.
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По предварительным данным, мужчина может быть причастен к нескольким эпизодам.