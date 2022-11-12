Донской спасатель помог женщине, автомобиль которой заглох посреди железной дороги

С риском для жизни: донской спасатель помог женщине и ее машине не оказаться под колесами поезда. Фото: Кристина Круговых

В Азове местный спасатель, рискуя жизнью, помог ростовчанке не попасть под колеса поезда и спас от столкновения с составом ее автомобиль. Об этом рассказали в областной службе спасения на водах.

НЕПРЕДВИДЕННАЯ ОСТАНОВКА

Азовчане уже не раз замечали, что ж/д пути вблизи выезда из города становятся неким проблемным местом для водителей. Из-за них автомобили часто задерживаются по пути к трассе, ведущей в южную столицу.

11 ноября на железной дороге случился инцидент. Утром поток автомобилей, как обычно, спешил в сторону выезда из города. С каждой новой приближающейся машиной цепочка становилась все больше и больше. В этом момент один из водителей неожиданно остановился прямо на рельсах. Как оказалось автомобиль, за рулем которого сидела женщина, заглох в самый неподходящий момент.

Железная дорога в этом районе часто становится причиной трудностей у автомобилистов. Фото: Кристина Круговых

СРАЗУ БРОСИЛСЯ НА ПОМОЩЬ

В этом потоке машин ехал на работу и спасатель Азовского-Центрального поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде Василий Смольников. Ни секунды не раздумывая, он выскочил из машины и сразу бросился на помощь к автолюбительнице. В первую очередь он вывел девушку из машины и отвел подальше.

- Поняв, что своими силами сдвинуть с места упрямую легковушку не получится, Василий решил проявить смекалку - заметил в пробке трактор и проявил прекрасные организаторские способности - предложил принять участие в оказании помощи водителю трактора, - поделились подробностями в областной службе спасения на водах.

Тракторист согласился. Но для того, чтобы столкнуть заглохший автомобиль с рельс, кому-то необходимо было сесть за руль. Поезд мог прийти в любую минуту, поэтому спасатель по профессии и по призванию медлить не стал. Василий сам сел за руль машины и отогнал ее подальше от опасного участка дороги.

Напомним, на днях в Ростовской области полицейского наградили медалью за спасение двух человек. Дмитрий Кузин приехал в гости к родственникам и неожиданно стал свидетелем пожара. Сотрудник сразу бросился на помощь и вывел из полыхающего дома мужчину и женщину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донского полицейского наградили медалью за спасение двух человек из полыхающего дома

Мужчина проявил бесстрашие и решимость во время ЧП на станции Шахтной. (Подробности)

В Ростовской области спасатели помогли попавшему в ДТП водителю.

Машина протаранила дерево в лесу и загорелась.