Сюрвейер, аниматор-шоколатье, арборист, Злодей: каких необычные вакансии появились в Ростовской области

Этому городу нужен злодей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Весна на пороге: просыпается не только природа, но и рынок труда. Работодатели размещают больше вакансий, а соискатели тщательнее мониторят доски объявлений на сайтах по поиску работы. Как показывает актуальная ситуация, наиболее востребованы в регионе сегодня сотрудники в сфере продаж и на производстве, в том числе в агропромышленном комплексе. Но среди тысяч вакансий вплывают и предложения для «штучных» специалистов. Вместе с экспертами «Авито Работы» сделали подборку самых необычных вакансий февраля в Ростовской области.

СЮРВЕЙЕР

Он же эксперт по качеству фруктов и овощей. Такой специалист должен обязательно иметь стаж работы на приемке/отгрузке плодоовощной продукции и знать ее стандарты и характеристики. Работник нужен на складе в Аксайском районе: он будет принимать партии товара, проверять их качество, определять причины повреждений фруктов и овощей, вести необходимую документацию. Рабочая смена сюрвейера длится по 8-12 часов и оплачивается в размере 3,5-4,5 тысячи рублей.

Эксперт по качеству фруктов и овощей нужен на склад в Аксайском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

АНИМАТОР-ШОКОЛАТЬЕ

В Ростове ищут кандидата с опытом ведущего, экскурсовода или вожатого на место аниматора-шоколатье. В цехе по производству шоколада он будет рассказывать детям и взрослым о том, как создается это лакомство. Работодатель отмечает, что эта вакансия подойдет человеку с харизмой, позитивной энергией и чувством юмора, любящему детей. Аниматору-шоколатье обещают платить 2,5 тысячи рублей в день.

Аниматору-шоколатье обещают платить 2,5 тысячи рублей в день. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЕГЕРЬ

Егерь будет отвечать за порядок на закрепленном за ним участке в Мартыновском районе. Компания ждет в команду кандидата с профильным образованием и стажем. Специалисту поручат вести учет диких животных, следить за постройками и указателями на территории угодья, заготавливать корма, организовывать охоту, инструктировать охотников и т.д. График егеря строится по схеме 2/2, а заработок составляет от 21 тысячи рублей в месяц.

График егеря строится по схеме 2/2, а заработок составляет от 21 тысячи рублей в месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

АРБОРИСТ

Арбористика подразумевает уход за деревьями с помощью альпинистского снаряжения. Одна из ростовских компаний предлагает вакансию арбориста специалисту с опытом не менее трех лет, готовому к разъездной работе. Он будет вести спил деревьев с использованием снаряжения и автовышки, а также расчищать лесополосы. Работая по восемь часов в день по графику 5/2 арборист может рассчитывать на зарплату от 50 тысяч рублей.

Работая по восемь часов в день по графику 5/2 арборист может рассчитывать на зарплату от 50 тысяч рублей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

ТАЛЬМАН

Об этой специальности знают не все, однако, в Азове ее может освоить прямо на рабочем месте кандидат с любым профессиональным образованием. Тальман должен отбирать пробы зерновых и масличных культур при приеме и сдаче грузов на морских судах, железной дороге и с автотранспорта, оформлять документацию и вести фотоотчеты. Тальману обещают зарплату по ставке от 140 рублей в час. Обучение стандартам и процедурам пробоотбора новичок пройдет в компании.

Тальман должен отбирать пробы зерновых и масличных культур. Фото: Дмитрий СТЕШИН

АКТИВИТИ-ИНСТРУКТОР

Умение управлять снегоболотоходом, багги и квадроциклом понадобится кандидату на место активити-инструктора в Семикаракорском районе. У него должны быть права категории АI, AII, но компания поможет их получить при наличии водительского удостоверения категории B. Инструктор будет сопровождать группы на маршруте, проверять состояние техники, помогать туристам с подбором экипировки и следить за их безопасностью. К зарплате от 30 тысяч рублей в месяц прилагаются бесплатное питание и проживание, а также доставка служебным транспортом.

Инструктор будет сопровождать группы на маршруте, проверять состояние техники, помогать туристам с подбором экипировки и следить за их безопасностью. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

АКТЕР НА РОЛЬ ЗЛОДЕЯ

Для детской театрализованной постановки в Ростове срочно подыскивают артиста на роль главного Злодея. От него требуются не только профессиональные актерские навыки, но и танцевальные и певческие таланты, так как он будет участвовать в музыкальном шоу. Артист должен быть готов к гастролям по области и другим регионам России. Его зарплата составит до 55 тысяч рублей плюс оплата жилья в командировках.

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