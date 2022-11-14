Танцевал даже раненый: экс-солист «Ласкового мая» проводит концерты для бойцов с передовой

Андрей Гуров выступил с концертом в зоне СВО. Фото: из архива героя публикации

Ростовчанин Андрей Гуров, бывший солист «Ласкового мая», раньше собирал полные концертные залы поклонников и прятался от девчонок - фанаток, карауливших музыкальную группу у гостиниц.

КОНЦЕРТЫ НА ПЕРЕДОВОЙ

Сегодня Андрей Гуров по-прежнему зажигает сердца своим творчеством. Вот только вместо концертных залов все чаще артиста можно видеть в зоне СВО - на передовой и в военных госпиталях.

Андрей Гуров с теплотой вспоминает те времена, когда "Ласковый май" собирал стадионы. Фото: из архива героя публикации

Исполнитель хита «Телефонный роман» рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» о том, как и почему начал помогать нашим бойцам.

Первая гуманитарная поездка на Донбасс была еще в 2016 году.

- С того времени и по сегодняшний день мы регулярно выезжаем в республики, даем концерты на передовой и в госпиталях, в которых лежат наши солдаты. Поднимаем боевой дух бойцам, - рассказывает артист.

К слову, сегодня Андрей Гуров выступает в составе фронтовой бригады со своим коллегой Александром Дадали. В программе разные песни - и казачьи, и шансон.

- Песни «Ласкового мая» также исполняю. А как иначе? Буквально на днях выступали в Луганской народной республике. Среди прочего, давали концерты в госпиталях, в один из которых с передовой привозят раненых бойцов.

Ребята нас очень тепло встретили, - рассказывает исполнитель.

Кстати, один из солдат, который получил осколочное ранение головы, даже танцевал, когда Андрей Гуров исполнил хит «Белые розы».

Артисты привезли гуманитарную помощь в зону СВО. Фото: из архива героя публикации

«ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАЩИЩАЕТ РОДИНУ, ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО В НИХ ВЕРЯТ»

Также в эту поездку волонтеры привезли солдатам письма со словами поддержки от учеников школы № 82 Ростова.

- Очень душераздирающие моменты были, когда ребята читали эти письма. Для тех, кто защищает Родину, важно знать, что дома их ждут, что в них верят, - рассказывает Андрей Гуров.

-Также благодаря нашим друзьям из Москвы, Тулы, Анапы, Кавказских Минеральных Вод в эту поездку мы доставили препараты для детей с онкологией, детские пеленки, подгузники. Привезли лекарства и бойцам, передали участникам СВО тепловые пушки, бензиновые генераторы, рации и плащи, - говорит артист.

К слову, гуманитарный конвой состоял из восьми машин, а волонтерами стали друзья артиста – люди с большим сердцем.

По словам экс-солиста «Ласкового мая», в скором времени он с товарищами вновь планирует поехать на Донбасс с гуманитарной миссией.

- Конечно, страшно, ведь вражеский снаряд может прилететь в любой момент. Но не помогать тем, кто на передовой рискует собой ради нас, я не могу, - добавил Андрей Гуров. – Наши солдаты ждут нашу помощь. И я уверен, что никто из нас не должен оставаться в стороне, потому что то, что происходит сейчас, касается каждого россиянина вне зависимости от того, в каком городе он живет. Правда восторжествует, и победа будет за нами.

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