В Ростовской области учителя вычислили мужчину, совратившего школьницу, и заявили на него в полицию

За связь с подростком на мужчину из Ростовской области завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из городов Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который встречался со школьницей. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, мужчина четыре месяца состоял в отношениях с 14-летней девочкой.

ПОСТЫ В СОЦСЕТЯХ

Злоумышленник познакомился с девочкой в соцсетях и после недолгой переписки позвал на встречу. Вскоре отношения из дружеских перешли на другой уровень. Сотрудника одного из предприятий города, имеющего судимость за кражу, не смущал тот факт, что его подруга – несовершеннолетняя.

Как сказал источник издания в правоохранительных органах региона, интимные встречи происходили дома у мужчины. Оно и понятно. Школьница жила с мамой, отцом и старшей сестрой, поэтому приглашать кавалера домой не торопилась.

При этом отношения со взрослым мужчиной девочка не скрывала. Она выкладывала совместные селфи в соцсети и недвусмысленно подписывала снимки, например, «мой» и «любимый».

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не перевод подростка в другую школу.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, тревогу забили учителя.

ЖЕНИТЬСЯ ОТКАЗАЛСЯ

Пока родители собирали пакет документов для нового учебного заведения, педагоги внимательно изучили социальные сети подростка. Их смутили совместные фотографии школьницы со взрослым мужчиной, и они обратились в правоохранительные органы.

В школе недоумевают, куда смотрели родители ребенка.

- Семья полная, с виду – благополучная. Возможно, в их системе координат это является нормой, - сетуют в школе.

После обращения правоохранительные органы начали проверку. В отношении мужчины завели дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Школьницу могут поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

Местные жители говорят, что родители девочки пытались «замять» скандал с уголовным делом и подпорченной репутацией дочери. Мама потерпевшей предложила мужчине жениться на девочке, но тот отказался.

Если суд признает вину молодого человек, его могут отправить в колонию на срок до четырех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова мужчина затащил подростка в машину и совратил

Водитель несколько часов удерживал пострадавшую в салоне авто (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Житель Ростовской области совратил 15-летнюю школьницу

Подозреваемый находится под подпиской (подробнее)